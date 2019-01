Armai-vos uns aos outros

Por José Barbosa Junior, no Jornalistas Livres

O presidente da República Fundamentalista de Vera Cruz (antigo Brasil - porque agora nada pode ser vermelho), decretou nesta terça-feira algumas flexibilizações na Lei que regulamentava a posse de armas, o que, na prática, significa que ele liberou geral. A proposta anterior, de no máximo duas armas por cidadão, passou para quatro armas, sendo liberadas outras mais, conforme a necessidade apresentada pelo futuro portador.

Em resumo, a barbárie está liberada oficialmente em nosso país. "Cidadãos de bem" agora vão poder, finalmente, matar os bandidos que lhe atormentam a vida. Por bandidos leia-se pobres, pretos, pardos e párias, que de já tão coisificados, tornaram-se sem valor e pessoalidade em sua existência.

O que mais me choca, porém, é que Bolsonaro foi eleito e é apoiado, inclusive e principalmente nesta questão, por gente que se afirma cristã. Isso mesmo! Gente que diz seguir aquele nazareno marginal que afirmou que "bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus", aliás o mesmo que afirmou que "quem vive pela espada, morrerá pela espada".

Parece estranho. E é.

Mais estranho ainda porque em toda a campanha do atual presidente, ele fez questão de repetir o versículo que diz "e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".

A verdade é que a liberação de armas só gerará mais violência num país que respira violência.

A verdade é que mais mulheres serão vítimas de feminicídio, já que seus maridos machões agora poderão ter suas armas para suprirem seus outros fracassos.

A verdade é que mais LGBT's morrerão nas mãos de homofóbicos que disfarçam seus preconceitos em discursos machistas e religiosos.

A verdade é que agora fica mais fácil planejar o suicídio, endêmico numa sociedade cada vez mais doente e adoecedora, refém de um sistema que empurra pessoas à depressão (sem contar as depressões que independem de fatores externos) e num país onde adolescentes cada vez mais se matam por conta de bullying e outras coisas mais. Ah! E sem falar no alto índice de suicídio entre pastores, tema cada vez mais recorrente nos últimos anos.

A verdade é que as brigas de trânsito, de bares, de baladas agora serão resolvidas na base do "quem saca primeiro", porque com essa liberação a ideia de que o outro possa estar armado será sempre evidente e, entre ele e eu, é melhor que eu saque antes dele.

A verdade é que temos um governo violento, que ampara e incita à violência, que não esconde o prazer na tortura e na morte dos inimigos. Isso legitima e legitimará a barbárie!

Em nome da verdade... no governo mais mentiroso que já temos! E eu aguardo o dia da liberdade! Ela virá... mais cedo ou mais tarde!



*Teólogo e Pastor da Comunidade Batista do Caminho em Belo Horizonte.