Somos Todos Evo!



Nunca a Bolívia Plurinacional teve o rosto de seu povo na Presidência, como com Evo Morales



Edu Montesanti, de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), especialmente para Pravda.ru





Muitos pensam - ou sempre que é do seu interesse - que o presidente de uma nação é onisciente, e até onipotente. Eles não são. Nunca serão.



Há muitos pontos a serem discutidos sobre o Estado Plurinacional da Bolívia - o Estado Plurinacional da Bolívia sonhado por Evo. De volta agora à República da Bolívia - quintal dos EUA, de novo.



A Bolívia Plurinacional reconheceu, como nunca antes em dois séculos, os direitos indígenas, sua língua, seus hábitos, crenças gerais e o modo de vida. Por fim, a Mãe Terra, como Evo costuma dizer.



A Bolívia Plurinacional possuía, nos anos de Evo, muitos dicionários e livros didáticos de línguas indígenas nas livrarias, como conseqüência do reconhecimento e valorização dos povos originais.



A Bolívia Plurinacional sempre desejou, tanto quanto possível no que dependesse de Evo, abraçar estrangeiros e refugiados.



A Bolívia Plurinacional dos sonhos de Evo, a terra mais rica do mundo: não há nenhum tipo de produto, em todo o mundo, que não possa ser produzido na Bolívia: tudo o que existe no mundo inteiro, existe na Bolívia de Evo e em variedade muito mais surpreendentemente espetacular, e algumas produções nativas até recentemente desconhecidas em todo o mundo, como a quinua, alimento mais rico do Planeta.



A Bolívia Plurinacional, terra mais roubada da América Latina nos últimos cinco séculos. O que inclui os tempos de "independência" desde 1825, saqueada pelos cinco vizinhos - Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Peru.



Evo não apenas tirou dois milhões de pessoas da extrema pobreza, como estava industrializando o País.



A Bolívia Plurinacional, por vários anos, experimentou um crescimento econômico sem precedentes - o maior crescimento econômico de toda a América Latina, em plena crise mundial.

A Bolívia Plurinacional era uma nação onde os direitos dos trabalhadores estavam garantidos.



A Bolívia Plurinacional era respeitada no exterior, como nunca antes na história.



A Bolívia Plurinacional exterminou o macabro sonho de alguns brancos, que desejam separar suas terras da Bolívia: Evo estava tentando trazer de volta a sensação de que todos os que nasceram nesta terra, são bolivianos. A sensação de que todos têm uma história em comum.



A Bolívia Plurinacional, um título que costumava irritar tanto a elite local, está voltando a ser apenas a República da Bolívia, não devido a erros políticos nem econômicos de Evo - seus antecessores, os mesmos que essa elite votou no passado e defende hoje, têm uma vasta lista de incompetência e corrupção - , mas por causa da afronta de Evo em tentar fazer da Bolívia um país menos desigual: imperdoável para a elite local e para o Império mais terrorista da história, contra quem Evo lutou de frente, face a face.



A Bolívia Plurinacional, na pessoa de Evo, enfrentou os donos deste mundo obscuro. Terminou seus últimos dias na Grande Casa do Povo quase sozinho, politicamente dizendo - mas apoiado sempre por suas multidões, compostas principalmente por povos indígenas, camponeses e trabalhadores em geral.



Com Evo na Presidência, a Bolívia teve esperança. Nunca antes na história, a Bolívia teve um presidente tão parecido com seu povo - Evo, a cara do povo boliviano.



Outra regressão na história da Bolívia e da América Latina. Por quanto tempo essa esperança estará interrompida, não se sabe. Tempos sombrios aguardam a Bolívia.



O sonho de Evo é o sonho de seu povo, nosso sonho em toda a região mais rica em biodiversidade do planeta: uma América Latina unificada, ressurgida no alto sobre a pobreza, a exploração e a discriminação.



Somos todos Evo!