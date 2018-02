FARC: O Governo deve cumprir com o acordado, não mais assassinatos de nossos militantes

O Governo deve cumprir com o acordado, não mais assassinatos de nossos militantes

Escrito por ETCR Juan Carlos Castañeda - Farc

"O Governo Nacional deve cumprir e fazer efetivos os direitos das pessoas que se encontram em processo de reincorporação através dos mecanismos estabelecidos no Acordo de Paz”

A Coordenação do Espaço Territorial de Capacitação e Reincorporação, ETCR Juan Carlos Castañeda da Força Alternativa Revolucionária do Comum, FARC, denuncia ante a opinião pública que no dia 6 de fevereiro do ano em curso às 11 da noite, ao que parece guerrilheiros da Frente Guillermo Ariza do Exército de Libertação Nacional, ELN, assassinaram a KEVIN ANDRÉS LUGO JARAMILLO, quem era conhecido como Julián Morales, integrante da FARC.

Os fatos ocorreram na vereda Puerto Guamo do município de Montecristo no estado de Bolívar, onde a vítima havia se instalado com outros cinco companheiros com o fim de se dedicar às tarefas da mineração artesanal como atividade produtiva.



Manifestamos nossa solidariedade com sua família e companheiros e exigimos do Governo Nacional que faça efetivas as garantias de segurança aos membros da FARC, os quais temos cumprido cabalmente com os compromissos assumidos no Acordo de Paz. Chamamos as autoridades competentes a que investiguem os fatos denunciados e se faça justiça.



Exigimos do ELN que detenha todas as suas ações militares contra a população civil e integrantes do partido Força Alternativa Revolucionária do Comum que buscam a plena garantia de seus direitos e o avanço da implementação do Acordo de Paz.



Aos países garantidores e à ONU lhes solicitamos que se faça o chamado ao Governo Nacional para que cumpra e faça efetivos os direitos das pessoas que se encontram em processo de reincorporação através dos mecanismos estabelecidos no Acordo de Paz.



Coordenação do Espaço Territorial de Capacitação e Reincorporação

ETCR Juan Carlos Castañeda

Força Alternativa Revolucionária do Comum

Tradução > Joaquim Lisboa Neto