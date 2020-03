Argentina promove Semana da Mulher Trabalhadora

Buenos Aires, 4 de março (Prensa Latina) Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Argentina está promovendo uma semana dedicada às trabalhadoras, que terá seu pico hoje com um grande show intitulado Viva Matria, no Centro Cultural Kirchner (CCK).

Com a assistência da Ministra da Mulher, Gênero e Diversidade, Elizabeth Gómez Alcorta, e da chefe da Cultura, Tristán Bauer, esta iniciativa começará esta tarde, no âmbito do dia Nós nos mudamos para o mundo, que cobrirá um amplo programa com debates, exibições, shows e apresentações especiais.



Mais de 300 artistas, 50 especialistas e 100 atividades. A iniciativa será realizada não apenas no CCK, mas também na sede do mega show Tecnópolis, onde o programa foi aberto no último domingo.



'No âmbito do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, em 8 de março, o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade e o Ministério da Cultura da Nação reconhecem e comemoram mulheres e diversidades em todo o país com uma semana de atividades de natureza cultural, artística, formativa e vingativa, aberta, gratuita e popular ', destacam os organizadores.



Eles também argumentam que o slogan Nós movemos o mundo se refere ao papel ativo (e muitas vezes invisível) das mulheres e diversidades no mundo do trabalho remunerado e não remunerado: as tarefas de cuidado que são realizadas todos os dias em casa.



Será uma proposta federal, multicultural e transgeracional que atinja todas as pessoas que desejam participar de uma Argentina mais unida, acrescenta.



O show Viva la Matria, dirigido por Andrea Servera, abordará momentos históricos nesta quarta-feira e destaca mulheres fundamentais deste país, como Juana Azurduy, Eva Perón, Tita Merello, Silvina Ocampo, Mercedes Sosa, Cristina Fernández e as avós e mães de Praça de maio.



Estratégias e tensões dos feminismos nos governos nacionais e populares da América Latina, entre outros temas, serão abordadas no dia dedicado às mulheres.



mem / may / bm

