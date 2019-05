Os Verdes exigem medidas mais céleres e eficazes para o combate às alterações climáticas



Amanhã na sessão da Assembleia Municipal de Lisboa o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes volta a exigir medidas mais céleres e eficazes para o combate às alterações climáticas, e propõe ainda a necessária e urgente requalificação da Escola Secundaria do Restelo.



Uma recomendação intitulada “Combater a crise climática - Exigir mais rapidez e eficiência no combate às alterações climáticas”, onde propõe que a CML continue a aprofundar as medidas com vista ao combate e à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, de forma transversal aos diversos sectores de actividade da autarquia, alocando os recursos necessários para a concretização dessas medidas, de uma forma mais eficaz e célere.



Também pretendem que o executivo camarário desenvolva, de forma regular, campanhas de informação e de sensibilização sobre a necessidade de combater a crise climática que actualmente vivemos e que ainda a autarquia exorte o Governo a aprofundar e acelerar as medidas com vista a combater as alterações climáticas, nomeadamente no que diz respeito à descarbonização do País.



Finalmente, uma recomendação pela requalificação da Escola Secundária do Restelo, onde pretendem que a CML exorte o Governo para tomar as diligências necessárias com vista à realização das necessárias obras na Escola Secundária do Restelo, dentro dos prazos acordados, assim como à aquisição de meios materiais fundamentais ao bom funcionamento das aulas, apresentando a calendarização das intervenções previstas e envolvendo a comunidade educativa neste processo.



Gabinete de Imprensa do Grupo Municipal de Lisboa do Partido Ecologista Os Verdes

Lisboa, 27 de Maio de 2019

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-exigem-medidas-mais-celeres-e-eficazes-para-o-combate-as-alteracoes-climaticas-10198.php