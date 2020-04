COVID-19: Lisboa Capital Verde Europeia 2020

Lisboa é a Capital Verde Europeia em 2020, distinção que acabou por ser afectada pela pandemia de COVID-19, o que levou a CML a anunciar o seu relançamento com a apresentação de nova programação, no dia 5 de Junho, Dia do Ambiente.

Para Os Verdes a Capital Verde deve ser o impulso para fazer mais e melhor e deve representar a mudança de políticas e de comportamentos que se impõem, através do compromisso com a sustentabilidade, o combate às alterações climáticas e a descarbonização. Esta deve ser uma prioridade política não só em 2020, mas nas próximas décadas.



Os Verdes recordam que já em 2010 apresentaram a recomendação "Lisboa - Capital Verde da Europa" para que a CML implementasse medidas concretas que permitissem esta distinção.



Os Verdes consideram que, apesar do cenário condicionado pela pandemia, os objectivos da Capital Verde devem ser prosseguidos dentro do possível, salvaguardando sempre as devidas condições de protecção e segurança. Apesar de lidarmos agora com outro desafio, o ambiente não pode ser descurado, pois é também de qualidade de vida e de saúde que falamos.



Após os contratempos que a Capital Verde sofreu, será necessário recuperar e avançar com determinação e de forma responsável para que esta distinção não seja apenas mais um prémio e possa fazer a diferença na cidade.



Os tempos que actualmente vivemos vieram alertar para a necessidade de se apostar na produção e no consumo nacional e local, algo que os Verdes defendem há anos através de propostas concretas. Este é um desígnio fundamental de sustentabilidade ambiental, em defesa dos modos de produção amigos do ambiente, das economias locais e regionais e da soberania agrícola e alimentar.



Por outro lado, lamentavelmente a cidade tem sido confrontada com a intenção de abater árvores, e a sua concretização como em Alvalade e na Praça de Espanha, devendo sempre tentar-se outras vias que permitam manter e recuperar os espécimes. Os Verdes recordam que são inúmeras as propostas apresentadas nesse sentido, que a CML teima em ignorar.



Para o PEV as matérias ambientais nunca foram uma moda e sempre defendemos que é preciso concretizar políticas ambientais através de medidas e acções que a cidade realmente necessita, e continuaremos a dar os nossos contributos para melhorar os padrões ambientais e qualidade de vida na cidade, para que Lisboa seja mais verde.



O Grupo Municipal do PEV assinala ainda o Dia Mundial da Terra que se comemora hoje, lembrando que, apesar da crise mundial actual, os problemas ambientais, nomeadamente as alterações climáticas, se mantêm, sendo fundamental, mais do que nunca, promover a protecção do ambiente e a qualidade de vida das populações.



Lisboa, 22 de Abril de 2020

O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes

http://www.osverdes.pt/pages/posts/covid-19-lisboa-capital-verde-europeia-2020-10891.php