Instrutor Zero, um dos maiores atiradores do mundo, promove treinamentos no Brasil

Participantes aprendem táticas de tiro com profissional que já deu cursos para mais de 60 Forças de Operações Especiais internacionais

Entre os dias 20 e 25 de setembro, um dos melhores e mais rápidos atiradores do mundo, o Instrutor Zero, estará no Centro de Treinamento Tático na Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), em Ribeirão Pires (SP), treinando policiais, integrantes das Forças Especiais, vigilantes, empresários, atiradores esportivos e civis.

Fenômeno das redes sociais, com mais de 921 mil seguidores, e admirado por fãs de armas, o ex paraquedista do Exército italiano é uma das figuras mais conhecidas na comunidade tática militar. O profissional percorre o mundo ensinando táticas de defesa pessoal, combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas para vários grupos das Forças Especiais e turmas privadas que estão em busca de capacitação.

No Brasil, o atirador, em parceria com o Grupo Caos Brasil e patrocínio da CBC e da Taurus, ensinará novas técnicas e táticas não convencionais de tiro, de resposta rápida e qualificada a ameaças e de tiros em alvos dinâmicos, além de treinamento para condicionar mentalmente os participantes para a correta tomada de decisão antes de apertar o gatilho.

O curso é dividido em três modalidades de instrução: Básico de Pistola, Home-Defense e táticas com calibre 12 e pistola, e Avançado com fuzil e pistola. Além disso, conta com uma introdução ao ICTS (Intelligent Control Target System), protocolo criado pelo Instrutor Zero, em que o participante aprende e vivencia exercícios para uma escalada contínua e sólida na melhora tanto em relação a resposta cognitiva do cérebro em trabalhar mais rápido para responder a alguma ameaça ou alguma necessidade de resposta imediata, além de buscar aumentar a precisão.

Esta é a quarta vez do instrutor italiano no Brasil, que já realizou treinamentos no Rio de Janeiro de membros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Forças de Operações Especiais do Exército, Paraquedistas Precursores (PREC) e Grupamento de Mergulhadores da Marinha do Brasil (GRUMEC).





Sobre o Grupo Caos Brasil

O Grupo Caos Brasil é uma empresa privada que surgiu para treinar forças policiais para o combate urbano moderno através de técnicas e táticas experimentadas e utilizadas pelo BOPE-RJ. Conta com uma equipe formada pelos melhores instrutores em atividade. Os seus sistemas de ensino são indicados para todos os níveis de treinamentos para unidades de elite policial e são utilizados por agentes com vasta experiência em campo, unidades de forças especiais como GRR (Grupo de resgate e retomada), equipes de snipers, equipes negociadoras e equipes de assalto. Nossos instrutores são especialistas em armas automáticas leves e áreas urbanas.



Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul, é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas Brasileiras, atuando como Arsenal Nacional, para defesa da Soberania Nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é um dos maiores fornecedores mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.



Sobre a Taurus

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa, com 77 anos de história e reputação sólida. Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, emprega mais de 1.800 pessoas no país e exporta para mais de 85 países. A companhia é a líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a quarta marca mais vendida no exigente mercado Norte Americano. A empresa já recebeu dezenas de prêmios em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação, como o "Handgun of the Year", considerado a premiação mais importante da Indústria de Armas dos Estados Unidos. A Taurus possui um portfólio completo de produtos composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados militar, policial e civil.



Mais informações:



Assessoria de Comunicação

Mariana Nascimento

mariana.nascimento@aniam.org.br