Fora do armário: ILGA Portugal inaugura estrutura outdoor com MOP e FCB





Lisboa, 13 de novembro de 2019 – A ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (LGBTI) desenvolve este sábado, dia 16 de novembro, entre as 13h30 e as 17h30, na Ribeira das Naus em Lisboa, uma ação de comunicação multimédia de apelo à inclusão e ao “Coming Out” em parceria com a MOP - Multimedia Outdoors Portugal e a agência de comunicação e marketing FCB. A iniciativa está inserida na campanha #ideiasforadoformato da MOP, que desafiou 15 agências de publicidade a expor as suas ideias em outdoor, celebrando o meio de comunicação Out of Home (OOH).



Contactada pela FCB, a ILGA Portugal aceitou o desafio de construir uma estrutura outdoor que alertasse para a importância da visibilidade e inclusão da população LGBTI no nosso país. A mensagem “Mostra o teu orgulho. Sai do armário” é acompanhada dos contactos da Linha LGBT, o serviço de apoio entre pares da Associação. Aqui, a saída do armário é simbólica para todas as pessoas que apoiam a promoção da igualdade das pessoas LGBTI, mas também é literal: é possível entrar dentro da estrutura do outdoor e sair pela porta do armário.



Entre as 13h30 e as 17h30, na Ribeira das Naus, a agência FCB e vários membros da ILGA Portugal estarão recolher testemunhos vídeo desta ação.



“Numa altura em que, apesar dos avanços legais, se verifica a ascensão do populismo anti-LGBTI no nosso país, acolhemos com muito agrado este desafio da FCB. A campanha vem reforçar a importância de contrariar o medo, a invisibilidade e o silêncio de que são vítimas as pessoas LGBTI e as suas famílias. Com orgulho e sem vergonha, convidamos todas as pessoas a comparecer para que juntas e juntos possamos sair do armário a caminho da igualdade em Portugal”, complementa Ana Aresta, Presidente da Direção da ILGA Portugal.



O outdoor estará exposto na Ribeira das Naus.



Para mais informações e presença no sábado, 16 de novembro:

• Eduardo Pamplona (FCB Public Relations Manager)

eduardo.pamplona@fcblisboa.com

• ILGA Portugal ilga@ilga-portugal.pt