Autárquicas 2017 | Debate: Lisboa e a Igualdade das Pessoas LGBTI

No contexto das Eleições Autárquicas 2017, a Associação ILGA Portugal organiza um debate com os vários partidos e movimentos políticos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa.



Num momento político em que o foco da igualdade exige uma participação ativa das autárquicas locais, as/os candidatas/os irão debater estratégias e práticas de integração e de luta contra a discriminação das pessoas LGBTI no Município de Lisboa, tendo por base os seus próprios programas eleitorais.



O debate vai ter lugar no próximo dia 19 de setembro, pelas 18h30, na sede da Fundação José Saramago / Casa dos Bicos - Rua dos Bacalhoeiros, nº 10, Lisboa.

A entrada é livre.



Estão confirmadas as presenças de:



Pedro Delgado Alves (PS)

José Eduardo Martins (PSD)

Ana Jara (CDU)

Ricardo Robles (BE)

Inês Sousa Real (PAN)

Luís Júdice (PCTP/MRPP)

Carlos Teixeira (PDR/JPP)

António Arruda (PURP)



Por confirmar:



Assunção Cristas (CDS-PP/MPT/PPM)

Joana Amaral Dias (NC)









Para esclarecimentos ou informações adicionais, p.f. contactar:



Marta Ramos – Diretora Executiva da ILGA Portugal

ilga@ilga-portugal.pt, 969 367 005



Sobre a ILGA Portugal:

A Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo – é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sob a forma de Associação de Solidariedade Social. Fundada em 1996, é a maior e a mais antiga associação de defesa e promoção dos Direitos Humanos das pessoas LGBTI e das suas famílias em Portugal. www.ilga-portugal.pt