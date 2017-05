Pessoas LGBTI e Religião: ILGA organiza conferência internacional

Lisboa, 15 de maio de 2017 - No próximo dia 17 de maio, pelas 17h00, no Museu da Farmácia (Rua Marechal Saldanha 1, Lisboa), a ILGA Portugal promove a Conferência Internacional “Fé na Igualdade: Pessoas LGBTI, Religião e Espiritualidade”, organizada no âmbito do Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e Transfobia em parceria com o projeto europeu “Building Communities of Trust” - uma iniciativa conjunta da ILGA-Europe e da European Network on Religion and Belief - e com o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa e o Museu da Farmácia.



Num painel de conferencistas composto por representantes de diversas religiões, destaca-se a participação de Krzysztof Charamsa, padre ex-funcionário do Vaticano e autor do livro "A Primeira Pedra: Eu, Padre Gay, e a minha revolta contra a hipocrisia da Igreja”, Wajahat Abbass Kazmi, ativista muçulmano e fundador da campanha “Allah Loves Equality”, Mark Barwick, coordenador do projeto europeu Building Communities of Trust, Maria Eduarda Titosse, Pastora na Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, e João Cláudio Maria, ex-maestro do coro de São Domingos de Castanheira de Pera.



A conferência contará ainda com a moderação de Fernanda Câncio e com as intervenções de Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e João Afonso, vereador do Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.





