CINFOTEC lança mais quadros para o mercado de trabalho

O Centro Integrado de Formação Tecnológica (CINFOTEC) fez hoje a outorga de certificados a 75 jovens, que durante dois anos frequentaram os cursos técnicos nas áreas de Telecomunicações, electromecânica e mecânica de manutenção industrial

Na presença de responsáveis de empresas parceiras, que presenciaram o acto de encerramento, o director geral do CINFOTEC, Gilberto Figueira, disse que os cursos registaram um aproveitamento de 70%, fruto do envolvimento de toda a equipa do centro.

Afirmou que ao longo da formação, o centro interagiu com várias empresas do sector das telecomunicações e manutenção industrial, que garantiram estágios aos recém-formados.

Nos cursos anteriores, o estágio de três meses decorria depois de se cumprir metade da carga horária de formação. «Tivemos uma situação embaraçosa, embora positiva. Muitos destes formandos já não concluíam os cursos porque eram absorvidos pelas empresas».

A partir de agora, explicou o director geral, o Centro vai apenas proporcionar estágios depois da conclusão do curso. Justificou que o convite feito às empresas visa dar a conhecer o perfil de saída, as competências técnicas e comportamentais dos quadros angolanos formados no único centro de nível IV existente no país.

Na cerimónia, os formados juraram exercer a profissão com zelo e sentido de responsabilidade. «Para nós, o profissional é aquele que não privilegia somente a componente técnica, mas também ter em atenção a componente comportamental».

Na próxima segunda-feira, 17, 320 formandos iniciam novos cursos técnicos de telecomunicações, mecatrónica automóvel, electrotecnia, mecânica de automação industrial, electricidade de manutenção industrial, higiene, saúde e segurança no trabalho.

«Dos 670 candidatos, só foram absorvidos 320. Devido à demanda, o centro teve de abrir vaga no período nocturno», concluiu o director.

Criado em 2008, o CINFOTEC já formou mais de 10.684 pessoas nas áreas de Electricidade e Mecatrónica, Mecânica e Produção, Tecnologia de Informação e Comunicação e Metrologia.