PEV: Redução do Horário de Trabalho para Acompanhamento de Crianças até aos 3 Anos

Os Verdes Querem Garantir o Direito à Redução do Horário de Trabalho para Acompanhamento de Crianças até aos 3 Anos



O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um Projeto de Lei que visa garantir o direito à redução de horário de trabalho, para efeitos de acompanhamento à criança até aos três anos de idade.



Tendo em conta os saberes e experiências transmitidos pela Organização Mundial de Saúde e pela Ordem dos Médicos, Os Verdes consideram que a amamentação deve, sempre que possível, ser prolongada para além dos 6 meses, já com a introdução de outros alimentos, mas independentemente dessa questão, o acompanhamento da criança até aos 3 anos, de uma forma mais presente, por parte dos progenitores, é fundamental para o seu bem-estar e, em bom rigor, também para o relacionamento mais saudável entre os pais e a crianças. E, mais do que isso, quando a família tem melhores condições de presença entre os seus membros, geram-se melhores condições emocionais, que rapidamente se repercutem numa melhor produtividade no trabalho.



Todos ficam, portanto, a ganhar com a proposta do PEV: as crianças, os progenitores, as entidades empregadoras e, consequentemente, a sociedade em geral.

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-querem-garantir-o-direito-a-reducao-do-horario-de-trabalho-para-acompanhamento-de-criancas-ate-aos-3-anos-10434.php

Foto: By Mary Cassatt - https://www.marycassatt.org/the-complete-works.html?q=&ps=96, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185150