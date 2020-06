ISHALC e LEASUR promovem seminário sobre o sistema penitenciário das Américas

Promovido pelo Instituto de Segurança Humana para América Latina e Caribe (ISHALC) e pela Organização Não-Governamental Leasur, começou ontem (3) e vai até amanhã (5) o Seminário "Proyección Y Reflexiones Sobre Cárcel" (Projeção e Reflexões Sobre a Prisão), com transmissão ao vivo pelo Instagram e pelo canal Youtube do ISHALC. Neste seminário são discutidos temas delicados do sistema penitenciário na América do Sul.



Autoridades e especialistas ligadas aos direitos humanos, sistemas judiciário e penitenciário discutiram, no primeiro bloco, "Lei e Marginalidade" com temas como o poder judiciário e a proteção dos direitos; os impactos da prisão na família e na comunidade. No segundo bloco, o tema foi "Mulheres e Prisão", divididos em quatro subtemas: mulheres e a privação de liberdade, uma dívida internacional; mulheres privadas de liberdade: sanções, cadeia e cidadania; características do encarceramento feminino; foco de gênero e os benefícios da prisão.



Nesta quinta-feira (4), o seminário tem continuidade, a partir das 19 horas, horário de Brasília, e as discussões serão em torno de dois temas muito preocupante, a "Adolescência e Privação de Liberdade" e "Punição e Marginalidade". Serão debatidos os desafios para a reintegração de menores infratores na sociedade, o abandono social e a delinquência juvenil e os impactos da ação penal no crime.----------------------*Siga o Instagram do ISHALC @segurancahumana e assista ao vivo, o Seminário "Proyección Y Reflexiones Sobre Cárcel".

