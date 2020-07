Aprovada proposta do PEV para condições dignas na Provedoria dos Animais



Na reunião de hoje, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a proposta do Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes por condições dignas para o funcionamento da Provedoria dos Animais de Lisboa que permitam melhorar o desempenho do cargo do Provedor no exercício das suas funções e missão, em prol da defesa e prossecução dos direitos e pelo bem-estar dos animais.



Os Verdes reconhecem a importância deste cargo na protecção dos direitos dos animais e quem o exerce merece ser valorizado e ter as ferramentas necessárias para desempenhar a sua função de forma autónoma e imparcial. Importa garantir as condições necessárias para o funcionamento dos cargos criados, permitindo respostas mais assertivas, um fortalecimento do relacionamento institucional e em medidas importantes para o bem-estar dos animais.



Por esta razão, o Partido Ecologista Os Verdes congratula-se com aprovação desta proposta que visa a melhoria substancial das condições de funcionamento da Provedoria Municipal dos Animais na prossecução das suas actividades, ao nível de meios humanos e de orçamento próprio, os quais têm sido negligenciados pelo actual executivo camarário.



Gabinete de Imprensa do Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes

Lisboa, 30 de Junho de 2020







http://www.osverdes.pt/pages/posts/aprovada-proposta-do-pev-para-condicoes-dignas-na-provedoria-dos-animais-11096.php





Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Domestica%C3%A7%C3%A3o#/media/Ficheiro:Collage_of_Nine_Dogs.jpg