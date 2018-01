Feira cultural leste europeia de SP - Copa da Rússia 2018

Para quem ainda nao conhece a cultura eslava russa e do leste europeu, antes de ir para a Copa na Rússia, oportunidade no tradicional evento comunitario mensal da regiao leste europeia de SP - Feira Cultural leste européia de SP - edição especial de fevereiro (do esportista) a realizar-se em 4/fevereiro (domingo) das 10 às 17h na R. Aracati Mirim ao lado do Parque Ecológico de Vila Prudente.

Artesanato típico da região e gastronomia artesanal típica leste européia da Bielorrussia, Bulgária, Croácia, Hungria, Lituânia, Polonia, Romenia, Rússia, Ucrânia, etc.

VICTOR GERS JR. / DEMETRIO DIMITROV NETO

AMOVIZA