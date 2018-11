Desfile de novos talentos da moda carioca mostra diversidade e explora novos olhares para o setor

O evento irá apresentar estilistas e designers de diversas regiões do Rio, com perfis diferentes, exaltando um encontro de gerações e a riqueza da diversidade nas classes sociais

No próximo dia 8 de dezembro, às 14 h ,o Projeto Moda Rio dará start em sua oitava edição e será palco do PMR LET'S GO, que irá promover um desfile de novos talentos, apresentando ao mercado de moda do Rio de Janeiro cinco novas marcas, consideradas apostas pelo projeto. OsNovos Talentos mostrarão suas coleções para 2019 na passarela do evento, que ocupará o Space Coworking, situado dentro do Teatro Riachuelo, no Centro do Rio. O projeto que coleciona sucessos e uma legião de fãs por onde passa, promete surpreender ainda mais e mostrar um trabalho melhor que o das sete edições já apresentadas.

Nesta edição, o CEO e idealizador do projeto declara estar se sentindo muito feliz com as coleções que serão apresentadas e sobre os profissionais envolvidos em cada uma das marcas, pois acredita que todos poderão acompanhar trabalhos com muita personalidade, com uma pegada sofisticada e atual.

"Estamos em um momento muito importante para a história da moda, estamos em um século colaborativo e precisamos nos unir, para assim, nos fortalecermos para cavar um espaço para o novo no setor, que precisa urgente de renovação. A moda necessita abrir as portas para uma nova geração com sede de mostrar seu talento, mas precisa de espaço e oportunidade para isso! Agora é a hora, por isso criei o Projeto Moda Rio e estamos trabalhando de maneira incansável e sem apoio financeiro para isso, mas acreditando em toda uma geração. Vamos fazer no PMR LET'S GO 2018 um belíssimo trabalho, estou muito feliz com tudo que já vi e quem assistir os desfiles, garanto que também vai gostar muito e se surpreender!" declara animado o CEO Wallace Safra.

Nesta edição serão apresentadas as marcas: Luna, Doble, Viviane Blanco, Clichêe e Geração P.

Geração P (marca masculina)

Izaquis de Paulo / Sócio e Gestor operacional

53 anos / Nascido em Anchieta (Zona Norte do Rio de Janeiro) e hoje reside em Copacaba (Zona sul do Rio) - Microempreendedor e Bombeiro aposentado.

Luna (marca masculina e moda praia masculina)

Felipe Luna / Designer e Estilista

22 anos / Nascido na Praça XV (Centro do Rio de Janeiro) e hoje reside em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) - Estudante

Clichêe (Marca de acessórios)

Gisele Barthar / Designer

39 anos / Nascida em Rocha Miranda (Zona norte do Rio de Janeiro) e hoje ainda reside em Rocha Miranda - Microempreendedora

Viviane Blanco (Marca Moda praia Feminina)

Viviane Blanco / Designer e Estilista

30 anos / Nascida em Engenho de Dentro (Zona norte do Rio de Janeiro) e hoje ainda reside em Engenho de Dentro - Microempreendedora e Modelista da Leader Magazzine;

Duplo

Lucas Miranda - Designer e CEO

24 anos / Nascido em Nova Iguaçu (baixada Fluminense) e hoje ainda reside em Nova Iguaçu - Microempreendedor e Gestor da Cravo e Rosa (Confecção de Roupas);

Para você que ainda não conhece, o Projeto Moda Rio é uma startup focada na gestão do capital humano e que dá apoio a novos profissionais, serviços, negócios e empreendedores do setor de moda no Rio de Janeiro, com diversidade social, de gênero e de raça. A moda não pode ter só uma cara. A pluralidade é o que os move.

O Projeto realiza eventos de médio e grande porte, com desfiles, talks, exposições, palestras, oficinas, exposições, áreas de convivência, shows, etc.

Acreditamos no PROJETO MODA RIO como uma oportunidade de fomento cultural e com grande potencial de aquecimento da economia regional, uma nova maneira de investidores, órgãos envolvidos, empreendedores e consumidores enxergarem o mercado com maior amplitude comercial. Uma oportunidade genuína de como investidores, entidades, empreendedores e visitantes podem enxergar o Estado. O Moda Rio é um novo caminho de transformação de uma realidade hierárquica, antiquada e engessada em um cenário plural, participativo e atual.

O mercado da moda ainda é um setor inacessível, o que inviabiliza o acesso de novos profissionais a esse setor. A Startup cria um ambiente de profissionalização, através da integração entre profissionais, novas marcas e produtos, demonstrando seus trabalhos, ideias e capacidades, propondo visibilidade, através de uma vitrine de boas e novas opçõs.

Serviço

Dia 8 de dezembro às 14 h no Teatro Riachuelo

Rua do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-290

