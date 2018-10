"Meu sonho é escrever", com textos de Carolina Maria de Jesus

A Cena Lusófona acolhe esta quinta-feira, 25 de Outubro, pelas 17h00, a apresentação do livro "Meu sonho é escrever", com textos de Carolina Maria de Jesus e organização de Rafaella Fernandez. A sessão é uma iniciativa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e terá lugar na recém-inaugurada "Sala Brincante", nas novas instalações da Associação, no Pátio da Inquisição. A entrada é gratuita.



Carolina Maria de Jesus (1914-1977) foi uma escritora brasileira, nascida em Minas Gerais. Autora de "Quarto de despejo", publicado em 1960, está traduzida em mais de 29 idiomas. Ainda em vida, publicou "Casa de alvenaria", "Pedaços da fome" e "Provérbios". Deixou um grande volume de manuscritos inéditos, hoje conservados em instituições como o Museu Afro-Brasil, a Biblioteca Nacional, e Prefeitura Municipal de Sacramento (Minas Gerais) e o Instituto Moreira Sales.

O livro organizado por Rafaella Fernandez que agora é apresentado em Portugal reúne contos inéditos e outros escritos da autora brasileira, numa obra que a professora universitária e investigadora Heloísa Buarque de Holanda considerou "um trabalho apaixonado de restauro" e "um resgate cuidadoso dos vários sentidos e tonalidades de um narrar-se mulher, mulher negra, mulher favelada".



"corpo negro em fala"

Com o título "A hora e a vez de Carolina de Jesus - autoria literária do corpo negro em fala" e integrada no ciclo "Gender workshop series", a sessão de apresentação tem como objectivo, segundo a própria organizadora do livro, "demonstrar os percursos literários do projecto literário de Carolina Maria de Jesus, evidenciando os aspectos da tradição oral mesclados à linguagem culta consumida dos restos de livros recolhidos de lixeiras em sua vida de catadora de papéis nos idos de 1950 na cidade de São Paulo".



Raffaella Fernandez

A organizadora do livro, Raffaella Fernandez é doutorada em Teoria e História da Literatura (2015), pelo IEL-UNICAMP, com estágio de doutoramento realizado no Institute de Textes et Manuscrites Modernes (ITEM/CNRS) na École Normale Supérieure de Paris, sobre os aspectos literários dispersos nos manuscritos inéditos de Carolina Maria de Jesus.

Actualmente, está a fazer o pós-doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura e do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob a supervisão da professora Heloísa Buarque de Hollanda. Desde 2014, é investigadora integrada do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Para além da organização do livro que agora apresenta em Coimbra, Raffaella foi responsável pela organização do volume "Onde estaes felicidade?", de Carolina Maria de Jesus (2014) e "A poética de resíduos de Carolina Maria de Jesus" (2018).



