Toninho Horta é o artista homenageado da BerKlee no ano de 2017

A maior escola de Jazz do mundo, a Berklee, fundada em 1945 nos Estados Unidos, em Boston, e hoje espalhada em vários continentes, todo ano presta uma grande homenagem a um artista de renome internacional. Neste ano de 2017 o homenageado é o guitarrista e compositor brasileiro Toninho Horta, que vai se apresentar juntamente com a orquestra da escola em um grande concerto na sede da entidade em Boston.

Toninho Horta já está na cidade, onde ensaia com alunos e professores da Berklee para o grande concerto que acontecerá no dia 2 de novembro, às 20h, no teatro Berklee Performance Center, que está com sua capacidade de 1.200 lugares completamente tomada.

No repertório do concerto estão os grandes clássicos do mineiro, recheado de músicas instrumentais e algumas canções, como Beijo Partido e Aqui Oh!

Toninho ficou impressionado com a formação e qualidade da Orquestra da Berklee, composta por jovens músicos de 15 países diferentes, entre eles 4 brasileiros. Hoje a BerKLee conta com mais de 4mil alunos apenas em Boston.

Aproveitando a ida aos Estados Unidos, Toninho fará ainda 4 shows em Nova York e um em New Jersey, ao lado do saxofonista americano Ronnie Cuber.