Eutanásia: Dignidade na Morte ou Eliminação do mais Fraco?



O debate da Eutanásia está na ordem do dia. Um dos argumentos mais

referidos pelos seus defensores é o "direito" a uma morte digna em

situação de doença terminal, para escapar ao sofrimento. Todavia o

argumento é falacioso desde logo porque nada deve sobrepor-se ao direito

à Vida, por esta ser inalienável. Além disso, quantos não têm sido

aqueles que, dados como mortos, "ressuscitam"... o que significa que

existe um lado enigmático da Vida que a Ciência não tem capacidade para

determinar, logo criar um quadro legal para aplicação da Eutanásia

poderá ser um erro sem reparo, sem considerar a evolução futura dessa

legalidade, a outros casos que não o de doenças terminais, como já

acontece na Holanda, que pode ser aplicada a crianças, e a Bélgica se

prepara para fazer o mesmo. Segundo um psicólogo que acompanha doentes

cancerígenos, numa palestra que assisti na Universidade dos Açores, 80%

dos pacientes que desejam antecipar a morte, abandonam essa ideia logo

que têm alívio para as suas dores!!!



As motivações da chamada eufemisticamente de "morte assistida" esconde

duas questões: a primeira, economicista, que ninguém tem a coragem de

falar, antes a escamoteia, preferindo focar-se no sofrimento do paciente

acamado... Na referida palestra questionei a mesa sobre os custos de uma

cama num hospital público. A representante da Liga contra o Câncer

esclareceu de imediato que no Estado fica por volta de 400€ por dia, mas

que na Liga, o custo é 50% menor. Só esqueceu de referir que a Liga

conta com trabalho voluntário... Foi aliás esta a mesma sinistra

preocupação que levou Hitler a justificar a aplicação da Eutanásia aos

chamados "indivíduos inúteis", que o mesmo é dizer improdutivas,

mandando assassinar cerca de 200 000 almas. Esta experiência foi a

antecâmara do famigerado Holocausto Nazi, onde foram ensaiadas vários

métodos de morte em massa. A segunda, de ordem sentimental, é a do

incómodo que tais pacientes representam para alguns familiares. Quantas

vezes não ouvimos a expressão tão comum: "mais valia que Deus o

levasse"... Mais, a legalização de tão hediondo crime, comparável ao

Aborto Social, como método de Controle da Natalidade, pode trazer

motivações de outra ordem: divisão antecipada de heranças e outras

coisas mais...



No debate da Eutanásia, a dimensão religiosa da questão é

propositadamente excluída como se a Religião pudesse ser separada da

nossa identidade cultural. Como se pudesse apagar a consciência

religiosa. Compreende-se, porém não se pode aceitar. O Cristianismo

exalta a Vida como um bem de origem divina, condenando todas as formas

que atentam contra ela, atribuindo a Deus o papel exclusivo de autor e

consumador da Vida. O homem, através do Estado, ou seja lá o que for,

tentar fazê-lo, está a substituir-se a Deus, o que do ponto de vista

Teológico, fere o mandamento "Não matarás". Poderemos dizer que o

Decálogo é coisa de um passado longínquo, querendo com isso afirmar que

a realidade de hoje é outra. É outra, mas a natureza humana é a mesma,

pelo que é um absurdo achar-se possível matar por compaixão... Mas não

somente o Cristianismo o condena. Não é por acaso que em todo o mundo

civilizado, incluindo povos de outras culturas, o homicídio é moralmente

condenável e por isso criminalizado nos diferentes Códigos Penais. E o é

porque consideram a Vida como um valor inalienável. Nesse sentido é

insano defender-se o "homicídio assistido" como forma de eliminar o

sofrimento de uma pessoa, além de contraditório. Se uma pessoa sofre em

razão de uma doença que consideramos terminal, é nossa responsabilidade,

como cristãos, tentar por todos os meios, incluindo os científicos,

aliviar o seu sofrimento.



Finalmente, a defesa da Eutanásia, bem como do Aborto Social, invés de

representar um avanço civilizacional, é antes um sinal grave de perda

significativa dos princípios morais que justificam a existência da

Sociedade, como a entreajuda, a solidariedade, etc. Mostra o perigoso

caminho que estamos a trilhar de destruição dela própria. Até advinhamos

o que se seguirá, graças à História...

Artur Teixeira

