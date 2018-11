A Escola da Noite e Cendrev em Ponta Delgada; dança, teatro e música no TCSB

O projecto "Embarcação do Inferno", co-produção A Escola da Noite / Cendrev, chega esta semana ao Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, com o programa completo, que inclui sessões para escolas, uma conferência e uma oficina para professores.

Em Coimbra, o Teatro da Cerca de São Bernardo oferece propostas para todos os públicos, com dança, teatro e música.

"Embarcação do Inferno" em Ponta Delgada

A Escola da Noite e o Cendrev apresentam nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, três sessões do espectáculo "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente. Do programa fazem ainda parte a conferência "Gil Vicente no seu tempo e no nosso tempo", por José Bernardes (terça-feira, dia 27, às 18h30), e uma oficina para professores, em horário pós-laboral, entre 28 de Novembro e 3 de Dezembro.

A digressão nacional deste espectáculo, estreado em Outubro de 2016 e visto por cerca de 13 mil pessoas em mais de 120 apresentações, abrange já uma dúzia das principais cidades portuguesas.

"Embarcação do Inferno" assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira publicação do mais célebre texto de Gil Vicente e grande clássico do teatro português, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". É co-encenado pelos directores artísticos das duas companhias, António Augusto Barros e José Russo, e conta com um elenco misto: Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) e Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite). Tem cenografia de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, figurinos, adereços e bonecos de Ana Rosa Assunção, música de Luís Pedro Madeira e desenho de luz de António Rebocho.

Dança, teatro e música no TCSB

Entretanto, no TCSB, acontece uma semana intensa, com propostas em diferentes áreas artísticas e para todas as idades.

Para além das oficinas de movimento dirigidas por Matilde Javier Ciria (todas as terças-feiras, ao final da tarde), o grupo de Coimbra acolhe nos próximos dias no Teatro onde é companhia residente o espectáculo "O Autómato", pelo Teatro do Noroeste (duas sessões para o público escolar no dia 29, quinta-feira), o laboratório de Federica Folco no âmbito do projecto "Linha de Fuga" (apresentação pública de "FUÁ / La Lengua de Nuestras Posibilidades" na sexta-feira, 30 de Novembro às 21h30), e ainda, nos Sábados para a Infância, a 1 de Dezembro, a oficina de música para pais e filhos "Som a Som, Tom a Tom", dirigida por Vânia Couto (já esgotada).

Como habitualmente, é possível obter mais informações e efectuar reservas ou inscrições para todas as actividades através dos contactos 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.