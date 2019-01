CEARTE dita tendências e traça diagnóstico do Artesanato em Loulé

O Artesanato enfrenta desafios importantes e tempos de mudança aos quais terá que se adaptar para sobreviver.

Na terça-feira, 22 de janeiro, o CEARTE realizou o seminário "Caminhos de Inovação no Artesanato", em Loulé, numa parceria com o Loulé Design Lab.

O Loulé Design Lab é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que tem como objetivo apoiar ideias e projetos na área do Design aplicado à cultura local, contando com a sinergia de uma rede alargada de parceiros com experiência no trabalho de inovação aplicado às produções artesanais do Algarve.

No seminário, cerca de 70 participantes tiveram a oportunidade de conhecer a experiência do CEARTE. "Tendências de moda, Design e mercado para o artesanato em 2018/2019" foi o tema apresentado por João Amaral, Designer do CEARTE. Já Luís Rocha e Ana Cristina Mendes, respetivamente Diretor e Diretora-adjunta, desenvolveram o tema "A formação em Artesanato como instrumento para a modernização".

A microempresa artesanal Oficina Poeta Azul, outra das parceiras do evento, abordou a pureza natural e a beleza antiga da cultura algarvia e portuguesa em peças de madeira, papel e outros materiais que surpreendem e avivam os sentidos, produzidos segundo uma simbiose entre Tecnologia e Artesanato.

A principal conclusão que se extrai do evento é a de que o Artesanato enfrenta desafios importantes e tempos de mudança aos quais terá que se adaptar para sobreviver. É essencial que os artesãos aliem um bom conhecimento dos mercados, ao domínio técnico dos materiais e processos de produção, ancorados na identidade e tradição do povo e do país.

Para isso, conhecedor que os mercados e os consumidores procuram hoje produtos "feitos à mão" com identidade cultural e estética contemporânea, exigindo-se ao artesão que aborde a inovação de um modo mais profissional, qualificado e sustentado, o CEARTE tem vindo a intensificar a sua atividade na melhoria de competências que associem tradição e inovação, seja pela via da Formação Profissional, seja com Apoio Técnico à Inovação.

Objetivamente, o CEARTE tem realizado seminários, formações com grupos de artesãos em várias regiões do país, e anualmente, publica um guia sobre "Tendências e Tradições" através do qual dá a conhecer as

principais tendências de Moda, Decoração, Design e Mercado, como fonte de informação e inspiração para as produções artesanais e indústrias criativas.

No final do evento, CEARTE e Câmara Municipal de Loulé/Loulé Design Lab reconheceram a necessidade de estreitar e reforçar as relações de cooperação na região do Algarve na área do Artesanato e Design, e em breve voltarão a trabalhar juntos.

