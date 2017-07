Ante-estreias da nova criação d'A Escola da Noite encerram temporada do TCSB

A temporada teatral do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, encerra com as ante-estreias do novo espectáculo d'A Escola da Noite. "TOMEO Histórias Perversas" é a 65.ª criação do grupo e assinala os 25 anos da mais antiga companhia profissional da cidade. No Sábado, Cláudia Sousa apresenta a habitual sessão de "Flores de Livro", fechando também a temporada dos "Sábados para a Infância no TCSB".



HISTÓRIAS PERVERSAS

A Escola da Noite apresenta em ante-estreia nos próximos dias 26 e 27 de Julho (quarta e quinta-feira, às 21h30, com entrada gratuita) a sua nova criação. "TOMEO Historias Perversas" reúne mais de duas dezenas de textos breves do dramaturgo espanhol Javier Tomeo, autor de "Amado Monstro", o espectáculo com que a companhia começou o seu percurso, há 25 anos. Traduzidos pela equipa artística do espectáculo, os textos foram seleccionados a partir das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário". Neles encontramos (muitos) míopes, pais que vêem gigantes onde filhos vêem moinhos, assassinos que saltam da tela de cinema, crianças que partem a lua em pedaços, esqueletos que falam, capitães que desertam, leões que choram e muitas outras coisas que nem sempre "saem à medida dos nossos desejos".

O espectáculo tem dramaturgia, encenação e espaço cénico de António Augusto Barros; interpretação de Igor Lebreaud, Miguel Magalhães e Sofia Lobo (que se desdobram em dezenas de personagens); figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção; música de Jorri; desenho de luz de António Rebocho; vídeo de Eduardo Pinto; e conta ainda com Ana Gonçalves e Sofia Coelho na figuração e maquinaria de cena e Rui Valente e Zé Diogo na montagem e operação de luz e som.

Em cena está também uma "máquina teatral", recheada de surpresas - um artesanal e sofisticado dispositivo cénico que realça o mistério e a inquietação que os textos transmitem. Depois destas ante-estreias e do período de férias, "TOMEO Histórias Perversas" terá a estreia oficial e cumprirá uma temporada em Coimbra na segunda quinzena do mês de Setembro.



OS "SERES INCOMPLETOS" DE TOMEO

Javier Tomeo (1992-2013) foi um dos autores mais originais e prolíficos da narrativa espanhola contemporânea. As suas obras foram traduzidas em quinze idiomas e várias foram adaptadas ao cinema ou representadas nos principais teatros europeus. A sua produção literária - com destaque para obras como "Amado Monstro" e "O Caçador de Leões" - foi distinguida com vários prémios, entre os quais o "Prémio Aragón a las Letras", em 1994. Em 2012, toda a sua narrativa breve, incluindo as obras "Historias Mínimas" e "Cuentos Perversos", foi reunida num só volume, pela editora Páginas de Espuma, sob o título "Cuentos Completos". Morreu em Barcelona, em 2013, deixando dois livros por publicar: a novela "El hombre bicolor" e o seu último livro de micro-relatos "El fin de los dinosaurios". Em Portugal, estão publicados "Amado Monstro" (Cotovia, 1990) e "Histórias Mínimas" (Livros Horizonte, 1992).

Definida como uma "literatura livre e audaz", a escrita de Tomeo - muitas vezes a raiar o absurdo - é plena de humor, ironia e sátira mas também de poesia e humanismo. Nela têm sido identificadas influências de Kafka, de Buñuel, do surrealismo, mas também de Charlot, Buster Keaton e de Ramón Gómez de la Serna. A propósito dos "seres incompletos, incapazes de encaixar no mundo" que povoam os textos de Tomeo, escreve Daniel Gastón no prólogo de "Cuentos Completos": "Com as suas parábolas sobre o medo irracional, a solidão e a incomunicação, Javier Tomeo faz com que a realidade se torne um pouco mais ameaçadora, mas também muito mais rica e fascinante. É o melhor serviço que um escritor pode prestar aos seus leitores".



FLORES DE LIVRO E A TEMPORADA QUE TERMINA

No Sábado, dia 29 de Julho, pelas 11h00, Cláudia Sousa despede-se das crianças e das famílias da cidade, com o último "Sábado para a infância" da temporada. Se o tempo o permitir, a habitual sessão de leitura de contos terá lugar no jardim da Cerca de São Bernardo, na refrescante sombra das árvores e sobre uma macia manta de retalhos. Os bilhetes para "Flores de Livro" custam 3 Euros (individual) ou 5 Euros (adulto+criança) e podem ser reservados pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Uma luminosa maneira de terminar o segundo ano completo de programação regular para os mais novos, que A Escola da Noite vem promovendo, com a cumplicidade de vários artistas da cidade.

Entre Setembro de 2016 e Julho de 2017, foram apresentadas 57 sessões no âmbito dos "Sábados para a infância", nas quais participaram mais de 1.500 pessoas. Teatro, Dança, Música, Ilustração, Animação Tipográfica, Literatura, Cinema de Animação foram as principais áreas artísticas representadas, num programa que incluiu espectáculos, oficinas e sessões de leitura de contos, como a que agora encerra o ano teatral no TCSB. Os "Sábados para a Infância" são uma das principais linhas de programação definidas pel'A Escola da Noite para o Teatro pelo qual é responsável desde 2008. Na sua globalidade, a programação desta temporada inclui 136 iniciativas distintas, apresentadas em 223 sessões, vistas por cerca de 10 mil espectadores. Entre as propostas apresentadas neste ano que agora termina, destacam-se duas novas criações da companhia - "Embarcação do Inferno" e "TOMEO Histórias Perversas" - mas também as estreias de espectáculos de outros grupos e artistas, como "O Mundo ao Colo", pelo Taleguinho; "Um, dois, três... papelinho japonês", da Catrapum Catrapeia (Vânia Couto e Sandra Henriques); "De novo mar", do GEFAC; ou "E depois do cinzento", de Leonor Barata. O belíssimo espectáculo que Rogério de Carvalho dirigiu para o Teatro Griot e os inesquecíveis concertos de Quiné Teles, Birds Are Indie e a Jigsaw foram outros dos momentos altos da temporada.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo