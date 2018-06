Semeando a luta de libertação - A Causa Palestina em poesias.

"Amálgama de luta e beleza: somos todos palestinos" é o novo livro de Yasser Jamil Fayad, médico, poeta e intelectual ligado a Causa Palestina no Brasil e militante do Movimento pela Libertação da Palestina - Ghassan Kanafani.

A obra é composta por poesias da tradição literária palestina conhecida como "poesia de combate", nela a associação da luta de libertação do povo palestino e a beleza ganham relevância. O autor deixa transparecer que para além dos terríveis efeitos do cerceamento da vida palestina pela colonização sionista e das duras exigências da resistência popular a esse crime existe também beleza e, mesmo, alegria na vida cotidiana desse povo milenar.

Observa-se claramente uma continuidade político-literária com o seu primeiro livro e essa unidade recebe também agora um lindo Box de luxo com as duas edições, sob o título "Semenado a luta de libertação - Somos todos palestinos".

São destaques desse lançamento as belas poesia e textos, epífrases de lideranças palestinas, fotos, arabescos e caligrafias islâmicas que enriquecem a alma do leitor.

Apresentação é feita por Marcelo Buzetto, a nota ao leitor por Fabio Bosco e Soraya Misleh, a introdução por José Arbex Junior e a orelha por Emir Sader.

Sobre o livro:

"A Palestina, pela luta dos palestinos, tornou-se o epicentro mundial da dignidade. As fotos e as poesias que integram este livro expressam as razões de por que somos todos palestinos."

Emir Sader

Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, é cientista político e professor da FFLCH-USP. É secretário-executivo do Clacso e coordenador-geral do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

"Eis aí, finalmente, o grande desafio: ouvir atenta e respeitosamente a voz daqueles que lutam. O livro que Fayad nos oferece é uma chave preciosa para aqueles que se dispõem a exercer o dom da escuta."

José Arbex Jr.

Jornalista e escritor. Doutor em História pela Universidade

de São Paulo (USP), professor de jornalismo na Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

"O livro de Yasser Jamil Fayad vai fortalecer esse sonho e essa esperança de unidade palestina contra o colonialismo israelense. Vamos ler, divulgar, celebrar mais esta bela publicação."

Marcelo Buzetto

Coordenador da Campanha Global pelo Retorno a Palestina - Brasil. Membro do Setor de Relações Internacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"Amálgama de luta e beleza: somos todos palestinos é publicada num momento crucial da luta palestina. (...) Mais do que nunca são necessárias obras como esta."

Soraya Misleh

Coordena a Frente em Defesa do

Povo Palestino e integra a campanha BDS Brasil.

Fabio Bosco

Membro da Frente em Defesa do Povo Palestino e da campanha BDS

Brasil. Integra o Conselho Editorial da Coleção Al Tadamun al-Umami

(Solidariedade Internacional), Editora Sundermann.

O livro sai pelo selo editorial independente Ghassan Kanafani.

Custo de 25,00 reais.

Box de luxo com as duas obras com custo de 50,00 reais:

1. Nosso verbo é lutar: somos todos palestinos.

2. Amálgama de luta e beleza: somos todos palestinos.

Pode ser encontrado na Livraria Livros e livros - Florianópolis

Vendas em loja física, pelo site da mesma (www.livroselivros.com.br) ou pela estante virtual.