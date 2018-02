Berlim distribui seus Ursos de Ouro e de Prata

Aqui estão todos os Ursos e demais prêmios distribuídos hoje pelo Festival Internacional de Cinema em Berlim

Por Rui Martins, do Festival Internacional de Cinema de Berlim:

Melhor Filme, Urso de Ouro

Não me toque, da rumena Adina Pintilie



Grande Prêmio do Júri, Urso de Prata

Twarz, da polonesa Małgorzata Szumowska



Urso de Prata, Prêmio Alfred-Bauer

As Herdeiras, deo paraguaio Marcelo Martinessi



Melhor Direção, Urso de Prata

Filme Ilha dos Cachorros, do americano Wes Anderson



Melhor Roteiro, Urso de Prata

Filme Museu, roteiro de Manuel Alcalá e Alonso Ruizpalacios, direção do mexicano Alonso Ruizpalacios



Melhor Ator, Urso de Prata

Anthony Bajon, no filme A Prece, do francês Cédric Kahn



Melhor Contribuição Artística. Urso de Prata

Elena Okopnaya, no filme russo Dovlatov



Urso de Ouro, Melhor Curta-Metragem

The Men Behind the Wall, de Ines Moldavsky



Urso de Prata, Curta-Metragem

Imfura, filme de Samuel Ishimwe



Curta-Metragem indicado para o Melhor filme Europeu

Burkina Brandenburg Komplex, de Ulu Braun



Prêmio do Público - mostra Panorama



Ficção- Filme Profile

USA / United Kingdom / Chipre / Russia

Realizador, Timur Bekmambetov



Prêmio do Público - mostra Panorama

Documentário - Filme The Silence of Others

USA / Spain

Realizador - Almudena Carracedo, Robert Bahar

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema