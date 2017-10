Ilustração Russa em Portugal a convite do projeto Marquise

A Casa da Esquina acolhe a partir de dia 27 de outubro a exposição da ilustradora russa Sainte Maria, em mais uma exposição do projeto Marquise.

Marquise é um projeto de divulgação da Ilustração e desenho contemporâneos.

por este projeto nascido em 2016 já passaram diversos nomes da ilustração contemporânea como Catarina Sobral, Mariana Rio, Ana Biscaia, Puk Ewdokia, Charlotte Peys, Alice Geirinhas, Paul Hardman, Ana Fróis, João Sobral e Paul Hardman.

Desta vez a Marquise tem o prazer de receber o trabalho de Sainte Maria, ilustradora russa, residente em S. Petersburgo.

O trabalho desta ilustradora reflete a linguagem da moda, a arte e o design.

O conjunto de ilustrações que viajaram até Coimbra foram criadas no último ano, não tem um tema específico assim como não reflete sobre temas políticos ou sociais.

São ilustrações unidas por cores que a artista associa a Portugal.

Apesar de nunca ter visitado o nosso país, o mundo globalizado que nos une pelos media, internet e viagens, dá-nos uma ideia de tudo. Assim a artista trabalha a experiência visual como forma de expressar os seus sentimentos interiores.

Esta exposição estará patente de 27 de outubro a 20 de novembro na Casa da Esquina entre as 10h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 19h00.

Sainte Maria nasceu em Orel, na Rússia.

Estudou no Colégio Friedrich Schiller entre 1997 e 2007.

De 2007 a 2012 estudou Publicidade e Design na Universidade de Orel. Ao mesmo tempo trabalhou como professora de design gráfico, tendo começado no ensino em 2012.

Em 2014 conclui o mestrado em design gráfico.

Maria tem 27 anos e atualmente é ilustradora em São Petersburgo.

As suas ilustrações baseiam-se sobretudo na moda, na arte e no design. Descreve o seu estilo como ingénuo ou primitivo, com um toque de pós-expressionismo.

Tendo sentido a falta da "arte" no design gráfico usa a ilustração como forma de juntar todas as coisas de que gosta - moda, arte, simplicidade e liberdade artística.