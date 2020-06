Neurofilósofo Fabiano de Abreu lança série de livros sobre a mente humana durante a quarentena



O neurofilósofo e especialista em estudos da mente humana Fabiano de Abreu lançou mundialmente o terceiro livro de uma série de cinco que serão disponibilizados durante a quarentena na Amazon e no Google Books. O autor pretende apresentar um total de dez livros ainda este ano.



Durante a quarentena, um dos principais desafios das pessoas têm sido manterem-se ativas e produtivas, mesmo em período de confinamento e isolamento social impostos pela necessidade de se evitar o contágio com o novo coronavírus.



Dando exemplo de que é possível usar este tempo de dias atípicos para produzir bons frutos, o neurofilósofo Fabiano de Abreu escreveu e finalizou uma série de livros neste período. Abreu lançou esta semana o terceiro livro dos cinco que ainda devem ser ofertados enquanto durar a quarentena. Os livros têm uma temática filosófica e analítica diante da vida e de situações enfrentadas pela sociedade pós moderna: “Durante a pandemia precisamos manter a mente ocupada, liberando hormônios associados a satisfação pessoal e ao prazer, como se estivéssemos fazendo um exercício físico, mas na mente. Quero mostrar que não apenas é possível como também é viável ser produtivo neste período difícil”, conta o autor.



Para Fabiano, "momentos difíceis devem servir para aumentar o conhecimento e devemos fazer um esforço para não ceder ao pessimismo que nos rodeia. Trabalhar e aprender algo novo é uma forma de nos libertarmos, de acrescentar algo positivo na nossa rotina. Especialmente algo duradouro e que pode fazer a diferença na nossa vida futura.".



Obras já lançadas



Abreu lançou através das plataformas digitais em formato e-book na Amazon (Kindle) e Google Books três livros neste período, que são o ‘7 pecados capitais que a filosofia explica’, o 'Romantizando a filosofia’ e o ‘Filosofia do comportamento' , todos obras independentes. Este último contabiliza como o sétimo livro de Fabiano até então como escritor e o terceiro dos cinco que serão lançados na quarentena. Até o fim do ano, Abreu pretende produzir dez livros digitais totalizando 14 em sua carreira.



Abreu é um estudioso da mente e comportamento humano e isto se reflete nas suas obras. Com especialização em história da ética e moral pela universidade Carlos III e em idealismo filosófico e cosmovisão pela Universidade Autónoma, ambas de Madrid, na Espanha, Abreu se propôs a analisar pela ótica da filosofia e com base em seus estudos como psicanalista, neuropsicanalista e especialista em neurociência por Harvard, tópicos específicos da psiquê, que pela primeira vez estão sendo compiladas em obras literárias.



Ética e moral



O filósofo explica qual o objetivo de suas obras: “Nossa personalidade é moldada, também, pelo mundo externo, sendo assim, serão os dias de hoje propícios para o declínio da ética que afeta a moral? Trago estes questionamentos nos meus livros, já que são os que não conseguem se desprender da porção que nos faz ignorantes e transcender os vícios e virtudes.”



Segundo o autor, é preciso trazer à tona reflexões que permitam aos leitores transcender as definições e rótulos e evoluir como pessoas: “Somente com o conhecimento adquirido através da educação conseguiremos um eficiente nível cognitivo para encontrar não a cura, mas o equilíbrio entre vícios e virtudes para um melhor bem estar mental e geral.”



Projeto conhecimento para todos



Fabiano de Abreu está a disponibilizar os livros gratuitamente aos que não tem condições financeiras para comprá-lo. Ele chamou a ação de - Projeto conhecimento para todos - Onde Abreu acredita que o conhecimento é fundamental para alcançarmos o equilíbrio e um melhor bem estar.



Dando com isto o início ao seu projeto, de disponibilizar cultura e conhecimento de forma fácil, acessível numa linguagem palatável. Onde leigos, técnicos e especialistas possam ampliar horizontes, flexibilizar conhecimentos, e ganhar repertório de fala social tornando-se pessoas ainda mais interessantes e agradáveis de se conviver portanto bem vindas e desejáveis.

Pois nada é mais carismático e sedutor que o saber, o conhecimento, a cultura oferecida de forma genuína.



Fabiano de Abreu se autodenomina neurofilósofo já que se dedica aos estudos da neurociência e da neuropsicologia para compreender o comportamento humano através da filosofia. Bacharel em neurociência, com especialização em neurociência em Harvard, também é mestre em psicanálise e neuropsicanalista, com especializações em filosofia da ética e moral e cosmovisão nas universidades Carlos III e Autônoma ambas de Madrid, neuropsicologia na Cognos em Portugal e psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul.



Sobre os Livros



Título: 7 pecados capitais que a filosofia explica

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 9786500031614

Ano de lançamento: 2020

Preço: R$ 19,90 (amazon.com.br)





Título: Romantizando a Filosofia

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03357-1

Ano de lançamento: 2020

Preço: R$ 29,90 (amazon.com.br)



Título: Filosofia do comportamento

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03899-6

Ano de lançamento: 2020

Preço: R$ 23,90 (amazon.com.br)



Créditos - Foto: Divulgação