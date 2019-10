Acima de Tudo o Amor - Livro de Henrique Prata

ACIMA DE TUDO O AMOR: Belíssimo livro-depoimento de Henrique Prata, sobre o Hospital de Câncer de Barretos e acontecências afins...

Surpreendente livro. Vocês acreditam que fui ao Correios postar mais de uma dezena do meu último livro, romance social, "O Lixeiro e o Presidente", um mimo meu para escritores, amigos, jornalistas, críticos, leitores betas, etc, e lá estava exposto o livro "ACIMA DE TUDO O AMOR", por apenas 20 reais, que comprei para ajudar o projeto maravilhoso do Hospital de Câncer de Barretos, achando que era um livro de autoajuda, tipo assim, coisa assim, que eu poderia dar uma sapeada e depois emprestar ou doar o livro para alguém, e, confesso, me surpreendi, comecei a ler o livro e em poucas horas de alguns poucos dias, tinha devorado a importante obra literária do Henrique Prata?

Pior, quero dizer, melhor, as coincidências. Coincidências? Eu me chamo Silas (que vem do grego e quer dizer "Considerado"), e a mãe do autor que narra a história do projeto como um todo se chama Scylla, uma outra grafia contemporânea e feminina para o meu nome, mais (outra coincidência...), o meu pai se chamava Antenor (hoje nome de rua em Itararé), e o avô do autor, figura portentosa, que foi como uma espécie de pai, referencial para ele, um modelo, conselheiro, mestre-raiz, também se chamava Antenor?

Por essas e outras, fui comendo, bebendo, ""almando", entrando, vivenciando o próprio escreviver do autor, e, claro, também confesso, chorei várias vezes - milagres, lições de amor, cristianismo puro e ortodoxo de fé com obras (segundo Paulo de Tarso parceiro do apóstolo Silas) - sorri, encantei-me, emocionado não parei a missão de ler até romper com as mais de 270 páginas da obra bancada pela Editora Gente de SP, já na terceira edição. Ler para crer. Será o impossível? Pois a obra atesta: a fé, a resiliência, o empoderamento, tudo junto e misturado num contexto histórico datado, removem montanhas, removem viseiras, multiplicam ações de fito ético-comunitário. Que milagre á a natureza, a vida, a cura, o amor Cristão operando até novos horizontes em nossas vidas?

O livro narra com propriedade em texto gostoso e amoroso até, a trajetória de 50 anos do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), fundado por Dr. Paulo Prata, e gerido depois por seu filho, Henrique Prata, que o transformou em um dos maiores polos de pesquisa e cura de câncer do mundo. Dezenas de fatos curiosos, casos, coincidências e histórias surpreendentes de fé e solidariedade, que envolvem pessoas conhecidas na mídia, transformam este livro em uma história interessante, que prende o leitor e o sensibiliza para a relevância do HCB no Brasil.

Recomendo o livro e assino embaixo. Acho que todo médico, enfermeiro ou profissional da área de saúde, deveria ter, deveria ler, até como vital lição de casa, mensagem de vida, refinamento íntimo. Mais: toda escola de medicina ou mesmo curso de pós-graduação, mestrado, doutorado e acadêmicos afins, deveria recomendar esse livro. Uma aula. Uma lição. Uma universidade. Você sai da leitura dele com conhecimento de tanta coisa, que me refinou pensares, esperanças, amores revisitados, vidas e operações do amor de Cristo em nós. O amor cura. E lendo a proposta do que o livro narra com densidade e conhecimento de causa, podemos confiar que, sim, ainda há esperança para o Brasil, os brasileiros, o povão, a razão de ser do Estado, como preconiza a nossa Constituição.

Cá entre nós, sonhando no mesmo compasso a diapasão, medida as proporções, claro, até pensei em juntar meus melhores textos em verso e prosa, premiados ou não, de tantos livros que criei, os trabalhos otimistas, cheios de energia e luz, valorando o sentido plural-comunitário da vida, do ser humano tão carente nesses tempos bicudos, de riquezas injustas (como falou São Lucas) e assim, com carinho montar um livro-projeto, para doar para a campanha do Hospital do Câncer de Barretos, uma notoriedade na área da saúde pública de qualidade para todos, bancando ajuda aos fracos e oprimidos, os bem-aventurados, segundo os Evangelhos, e assim sendo poderia doar os direitos todos para a causa, o hospital, os seus projetos, ramificações, propostas. Fica a ideia que vou trabalhar.

Leiam o livro. Comprem nas agências de Correios também. Leiam e creiam. Ajudem nessa obra, nessa causa. Acho que, por fim, a melhor religião mesmo é a Caridade, o amor o próximo. E o autor Henrique Prata que vale ouro, no livro também nos dá testemunho disso. Abençoado seja.

ACIMA DE TUDO O AMOR, o livro, é exemplo disso: a fé e a solidariedade que construíram o maior polo; e referência nacional e internacional na luta contra o câncer no Brasil. Vou contatar o autor, derreter-me em elogios e louvações à sua nobre causa.

Há um Deus!

Bravo!

-0-

Professor Silas Corrêa Leite

Conselheiro em Direitos Humanos e Cidadania

E-mail: poesilas@terra.com.br

Autor entre outros dos livros ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS, Sendas Edições, romance místico, e O MARCENEIRO, A Última Tentativa de Cristo, Romance Ecumênico, Editora Viseu.

