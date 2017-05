"Letters from the boatman": TCSB acolhe concerto-festa de a Jigsaw

A programação de Maio no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, termina com mais uma grande festa. A banda a Jigsaw apresenta, num especialíssimo concerto, a reedição em vinil do seu primeiro album, "Letters from the boatman". O espectáculo é a 27 de Maio e há muitas surpresas prometidas. Só a bancada não estica, pelo que se aconselha a reserva prévia de lugares, pelos contactos habituais do TCSB.



"Letters from the boatman" é o título do álbum de estreia dos a Jigsaw, editado em 2007. Com este álbum, e após o EP "From Underkin- 2004" há um conceito muito forte subjacente a todo o trabalho da banda. Para se dizer em poucas palavras do que trata, basta trautear o refrão da música que dá o título ao álbum: "letters from the boatman, that i have kept". Cada música é uma carta que o Barqueiro escreveu e que os a Jigsaw guardaram. Mas não é um barqueiro vulgar: é verdade que ele atravessa almas no rio mas também não é a estátua inabalável de que se tem ideia: é um Barqueiro um pouco mais humano - ou demasiado humano, com dúvidas, sonhos e remorsos. Isto ao nível lírico. Em termos sonoros, o álbum exprime duas faces da banda: de um lado, as influências de um rock mais antigo, ainda próximo do folk e dos blues; do outro, músicas com um cariz mais simples e intimista, onde a guitarra acústica é o timoneiro.

No concerto de apresentação desta reedição muito especial da Rastilho Records em Vinil do 10º Aniversário, os a Jigsaw juntam vários convidados que fizeram parte da gravação do disco. Será um concerto único, onde serão ouvidos temas que quase nunca, ou mesmo nunca, foram tocados ao vivo.

Os a Jigsaw regressam assim a uma casa que conhecem bem, onde fizeram a apresentação do album "No True Magic" (em 2014) e estrearam, em co-produção com as Marionetas da Feira, o espectáculo "The Wolf and the Rose" (2016). Os bilhetes custam entre 6 e 10 Euros e é aconselhável comprá-los ou reservá-los antecipadamente, pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 ou geral@aescoladanoite.pt



Flores de Livro para todas as idades e os direitos das crianças

Nos Sábados para a infância, a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa, presença habitual na última semana de cada mês, traz uma novidade. Para além da sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância", que realiza na manhã do dia 27, dirige, à tarde, a oficina "Direito a:". A iniciativa antecipa as comemorações do Dia Mundial da Criança e inclui várias actividades em torno das representações que os mais pequenos fazem dos seus próprios direitos. Os miúdos vão fazer desenhos, pinturas e criar um mural que ficará em exposição no Teatro.

Na véspera (sexta-feira, 26 de Maio), Cláudia Sousa realiza ainda uma sessão especial de "Flores de Livro", desta vez dedicada à população sénior, aberta a lares e centros de dia do concelho. A leitura e a partilha de histórias terá lugar às 15h00 e as inscrições devem ser feitas pelos contactos habituais do Teatro.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo