Erich von Däniken debate Deuses Astronautas em Lisboa



O teórico, escritor e arqueólogo suíço Erich von Däniken vai estar pela 1ª vez em Portugal no dia 22 de fevereiro, no Cinema São Jorge, para uma conferência onde vai responder à questão "Eram os Deuses Astronautas?"



Flávio Gonçalves, Pravda.ru



Os livros de Erich von Däniken tornaram-se best sellers internacionais nos anos 70 e há muito que esgotaram em Portugal, publicados em língua portuguesa na segunda metade dos anos 80 do século XX com o passar do tempo foram caindo no esquecimento e atraindo a atenção de apenas de alguns curiosos, tornando-se em artigos de colecção.



Na última década Erich von Däniken voltou a tornar-se numa figura internacionalmente reconhecida graças à nova política editorial do Canal História, que em programas de extrema popularidade como "Em Busca de Extraterrestres", "Alienígenas", "Alienígenas, A Prova Definitiva" e a produção luso-castelhana "Extraterrestres?" tem apresentado as suas teorias bem como o legado das mesmas em episódios filmados em todo o globo, inclusivamente alguns em Portugal.

A organização é da responsabilidade da Zerkalo Pictures e o evento conta com o apoio da editora Zéfiro e do Canal História.



Programa da Conferência "Eram os Deuses Astronautas", 22 de Fevereiro



15:30 - 1ª Parte

Exibição do filme "Chariots of the Gods?", nomeado para o Óscar de Melhor Documentário de 1970, baseado no livro homónimo de Erich von Däniken



17:30 - 2º Parte

Conferência em inglês e sessão de autógrafos "Eram os Deuses Astronautas" com Erich von Däniken. Introdução de Ramon Zurcher.

Bilhetes à venda no local (Cinema São Jorge)



Sinopse



Mundialmente conhecido por escrever o best-seller "Eram os Deuses Astronautas?" e por seu um dos principais inspiradores da série Alienígenas do Passado do Canal História, Erich von Däniken defende a teoria de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres desde os tempos pré-históricos.



O livro "Eram os Deuses Astronautas?" - "Chariots of the Gods?" na versão original - rapidamente se tornou num best-seller nos Estados Unidos, Europa e Índia na década de 1970 por descrever a hipótese de que os deuses, descritos na literatura e nas escrituras das principais religiões e civilizações, eram na realidade extraterrestres que alegadamente teriam visitado o planeta Terra. O livro foi traduzido em 32 línguas, tendo vendido mais de 63 milhões de exemplares.



O livro foi também o mote para o documentário com o mesmo nome "Chariots of the Gods?", dirigido pelo alemão Harald Reinl em 1970, e nomeado para o Óscar de Melhor Documentário de 1970.



Este documentário vai precisamente ser exibido na Conferência "Eram os Deuses Astronautas?", em Lisboa, seguido por uma palestra do próprio Erich von Däniken. Está também previsto uma sessão de autógrafos.



Preço do bilhete: 10€



Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/177645423450724/



Bibliografia publicada em Portugal



- "Deuses do Passado, Astronautas do Futuro", Edições 70, Abril de 1988.



- "O Fenómeno das Aparições", Publicações Europa-América, Abril de 1985.



- "A Estratégia dos Deuses, A Oitava Maravilha do Mundo", Publicações Europa-América, Abril de 1985.



Imagem: Zerkalo Pictures