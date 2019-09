Nova temporada de "Embarcação do Inferno" em Novembro

A Escola da Noite e o Cendrev apresentam em Coimbra, entre 8 e 15 de Novembro, uma nova temporada para o público escolar do espectáculo "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente. Estreado em Outubro de 2016, o espectáculo já foi visto por mais de 14 mil pessoas, em várias cidades do país.



Com um elenco composto por intérpretes das duas companhias e co-encenação de António Augusto Barros e José Russo, o espectáculo assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do mais célebre texto de Gil Vicente (e obra maior da Idade Média europeia), também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". Aquele que já é um dos espectáculos mais apresentados e mais vistos na história d'A Escola da Noite (140 sessões, mais de 14 mil espectadores) cumpre a sua quarta temporada em Coimbra, depois de ter passado também por Évora, Campo Benfeito, Bragança, Aveiro, Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Barreiro, Figueira da Foz, Castelo Branco, Porto, Leiria, Braga, Ponta Delgada e Sobral de Monte Agraço.



O Cendrev e A Escola da Noite mantêm a vontade de celebrar com o público este momento fundador do Teatro português, afirmando que Gil Vicente não é "apenas" o nosso maior dramaturgo, mas também uma das figuras cimeiras da nossa literatura e da nossa cultura. Respeitando a versão integral do texto, tal como foi fixada por Paulo Quintela em meados do século XX, esta criação desafia os espectadores a confrontarem-se com tudo o que a peça continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois. José Augusto Cardoso Bernardes, consultor científico do projecto, destaca a este respeito: "pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer" - escreveu o professor universitário para o programa do espectáculo.



Nesta nova temporada para o público escolar de Coimbra e da Região, "Embarcação do Inferno" poderá ser vista no Teatro da Cerca de São Bernardo entre 8 e 15 de Novembro, de terça a sexta-feira, às 11h00 ou às 15h00. Como é habitual nas sessões para escolas que organiza no TCSB, é necessário efectuar marcação prévia, o que já pode ser feito através dos contactos do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt. Os bilhetes custam 3 Euros por aluno, sendo que os professores acompanhantes e alunos abrangidos pelo escalão A da ASE têm entrada gratuita.

No final de cada sessão, há sempre espaço para uma conversa entre o público e as equipas artísticas do espectáculo ou até para uma visita guiada ao Teatro. A Escola da Noite disponibiliza ainda, a todas as escolas que o solicitem, um conjunto de materiais que podem ser úteis na preparação da vinda ao teatro com os alunos.



Para além das sessões para o público escolar, estão ainda agendadas duas sessões para o público em geral, nos dias 9 e 10 de Novembro - sábado às 21h30 e domingo às 16h00.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Embarcação do Inferno

de Gil Vicente

co-produção A Escola da Noite / Cendrev

8 a 15 de Novembro de 2019

terça a sexta-feira, 11h00 e 15h00

M/12 > 60'

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=14344

preços:

3,00 € / aluno

(entrada gratuita para professores acompanhantes e alunos abrangidos pelo Escalão A da ASE)

informações e reservas:

239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt