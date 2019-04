"Tempo": espectáculo de teatro e música nos Sábados para a Infância no TCSB

A mais recente criação da Catrapum Catrapeia, que junta em palco Vânia Couto e Filipe Eusébio, volta ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo esta semana, com uma sessão para o público familiar (sábado, 27 de Abril) e duas sessões para escolas na manhã do dia 26.

O filme "Cartas a uma ditadura", de Inês de Medeiros, o debate sobre "deficiência e vida independente" e a conferência no âmbito do Estação Imagem 2019 completam a programação da semana no TCSB, em Coimbra.



"Tempo", pela Catrapum Catrapeia

Com as interpretações de Vânia Couto e Filipe Eusébio, "Tempo", a mais recente criação da Catrapum Catrapeia, fala do tempo e do que este representa para as crianças. "Baseado na simplicidade da acção e da música como forma de contar uma história, 'Tempo' mostra-nos o que uma personagem tem de fazer para passar o tempo quando não tem nada para fazer, enquanto se espera e desespera por um momento importante", adianta a Catrapum, associação cultural responsável por vários projectos que têm passado pelos "Sábados para a Infância no TCSB".

Para além da sessão para o público familiar (a 27 de Abril, às 11h00), estão agendadas duas sessões para o público escolar (pré-escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico), que terão lugar na manhã da véspera, às 10h00 e às 11h00.



"Cartas a uma ditadura"

No âmbito do programa "Abril no Feminino", organizado por Margarida Mendes Silva e que envolve várias instituições e diferentes espaços da cidade, o TCSB acolhe a exibição do documentário realizado por Inês de Medeiros em 2006, "Cartas a uma ditadura". O filme é "uma investigação histórica sobre o universo das mulheres durante a ditadura" portuguesa e tem como ponto de partida uma centena de cartas escritas por mulheres portuguesas em 1958.

A sessão no TCSB está marcada para dia 23 de Abril, terça-feira, às 21h30 e inclui debate com Irene Pimentel e Rui Bebiano. Os bilhetes custam 3 Euros e podem ser comprados antecipadamente ou reservados pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Estação Imagem e debate sobre deficiência

"Deficiência e Vida Independente" é o título do debate organizado pelo Bloco de Esquerda que terá lugar no Bar/Livraria do Teatro na segunda-feira, 22 de Abril, pelas 21h15. Tem entrada livre e contará com as intervenções dos deputados Jorge Falcato e José Manuel Pureza e do investigador do Centro de Estudos Sociais Fernando Fontes.

No sábado, 27 de Abril, às 17h00, é a vez do Prémio Estação Imagem, cujo programa de actividades se estende a vários espaços de Coimbra a partir de dia 23, passar pelo TCSB. Aqui terá lugar a conferência com João Silva, fotógrafo português do New York Times, e Catalina Martin-Chico, vencedora do World Press Photo 2019 Assuntos Contemporâneos, Histórias (segundo prémio). A entrada é gratuita.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 22 a 28 de Abril de 2019