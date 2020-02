Kopenhagen marca presença no Carnaval de Salvador

A Kopenhagen se prepara mais uma vez para o Carnaval de Salvador. A marca estará presente nos principais espaços da folia baiana com exposição dos produtos nos camarotes Skol, Ivete, Expresso 2222, Casa Bem Bahia e da Prefeitura, além do trio de Ricardo Chaves.

Com uma ação especial, os espaços serão ambientados com degustação e exposição de produtos da linha Soul Good, para que durante a festa os foliões possam se deliciar, mas sem abrir mão do seu estilo de vida mais leve e equilibrado.

"Iniciamos no Camarote Vogue há 16 anos e nunca mais paramos de marcar presença nos principais camarotes da folia. A Kopenhagen é uma marca aspiracional, evoca muitas emoções e por isso é importante estar presente nessas ocasiões, gerando visibilidade e com isso rejuvenescendo a marca. É maravilhoso ver como os foliões amam e se identificam com nossos produtos, combinando perfeitamente com esse estado de alegria", declara Joana Arcoverde, franqueada exclusiva da marca em Salvador.

Com sua assinatura "Soul Good é saudável. Mas é muito mais do que isso", a Kopenhagen oferece para o mercado uma linha de produtos clean label, com zero adição de açúcares*, zero lactose, sem glúten, sem adoçantes ou corantes artificiais, feitos somente com ingredientes naturais selecionados e fontes de fibra. Todas essas credenciais de saudabilidade não excluem a indulgência e o sabor que o produto entrega.*Contém açucares próprios dos ingredientes.

(Fotos: Divulgação)