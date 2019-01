Berlim seleciona mais dois filmes brasileiros

O Festival Internacional de Cinema de Berlim selecionou mais dois filmes brasileiros para a mostra paralela Panorama: Divino Amor e La Arrancada.

La Arrancada, falado em espanhol é um documentário do cineasta amazonense Aldemar Matias, numa coprodução com Cuba e França. Ainda inédito no Brasil, o filme conta a história de Jenniffer, uma jovem atleta que está questionando seu compromisso com a equipe nacional de atletismo de Cuba. Sua mãe, Marbelis, trabalha numa instituição de saúde pública em Havana. Enquanto seu irmão mais novo se prepara para deixar o país, as dúvidas de Jenniffer se fortalecem. Essa crônica familiar intimista e sensível retrata uma juventude num país de futuro incerto.

Divino Amor, de Gabriel Mascaro, é uma coprodução com o México, Noruega e Dinamarca, e se insere dentro do Brasil evangélico. Joana, uma escrivã de cartório usa sua posição no trabalho para salvar casais que ali chegam para se divorciar. Procura convencer os casais a participarem de uma terapia religiosa de reconciliação no grupo Divino Amor, a fim de manter a família dentro da fé e da fidelidade conjugal. O prazer é um presente de Deus para a manutenção da família e da procriação do reino de Deus. Mas seu esposo Danilo se confirma infértil e Joana convive com o sentimento de ter uma família incompleta.

Por Rui Martins, que estará em Berlim do 6 ao 17 de fevereiro.

