A continuidade da exposição multimedia de Santiago Ribeiro na Times Square em Nova Iorque na imprensa internacional.

São muitos os orgãos de comunicação social internacionais mas também alguns nacionais que têm feito menção ao show de Santiago Ribeiro nos gigantes "screens" de Nova York.

Nova York, EUA, 19/10/2017 - O pintor surrealista português Santiago Ribeiro continua com a estrondosa exposição multimedia nos ecrans gigantes da Praça do Tempo (Times Square) em Nova York, indo já a mostra no quarto mês.

Fundador e promotor da Internacional Surrealism Now faz agora o planejamento para a próxima fase de exposições da Surrealism Now em Portugal na região centro. Estando a decorrer já vários espaços para o fim de 2017 e para o ano de 2018.

Além do grande investimento pessoal, algum patrocínio vem da Fundação Bissaya Barreto, Camara Municipal de Condeixa-a-Nova e do estúdio norte-americano MagicCraftsman Studio.

A exposição multimídia continua até o final de 2017. Continuaremos a informar no futuro todas as menções e mostras de Ribeiro na Times Square.

As peças do Times Square fazem parte da exposição internacional do grupo Surrealism Now, um projeto em andamento que Ribeiro começou em 2010 para mostrar o trabalho de artistas surrealistas de todo o mundo. Ele concebeu o movimento do Internacional Surrealismo Now em Coimbra com uma grande exposição organizada por Bissaya Barreto.

Enquanto Ribeiro continua planejando a próxima fase do projeto, ele está testando espaços expositivos inovadores, como o Times Square. Sua ambição para o Inverno de 2018 é lançar a maior exposição mundial de arte contemporânea do surrealismo na Europa. A exibição é composta de pinturas, desenhos, arte digital, fotografias e escultura - com mais de 100 artistas de 48 países participantes - deverá ser exibida em vários museus, monumentos e espaços públicos em todo o país.