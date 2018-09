Votar em quem? Jolivaldo Freitas lança manual sobre política e ideologia

Para saber de forma sintética o que é ideologia, esquerda, direita, fascismo, democracia, anarquia, República e tudo o que conceitua uma nação, o escritor e jornalista baiano Jolivaldo Freitas está lançando pela plataforma da Amazon o e-book "Votar em quem? Manual Sintético e Minimalista Para Entender Um Pouco de Policística e Ideologia". Conforme explica o autor, as eleições 2018 estão sendo marcadas pelas chamadas fake news, notícias falsas que servem apenas para confundir os eleitores. Diante de tanta confusão, a melhor arma ainda é a informação. "E, nesse contexto tento fazer uma contribuição valiosa". O livro digital contém todas as informações necessárias para que o eleitor escolha o candidato ideal, de acordo com seus próprios valores e crenças, ideologia ou dogma.

O livro é apartidário e meramente explicativo. "Trata-se de um manual completo sobre as eleições 2018. É uma análise sintética e minimalista para entender um pouco de política e ideologia. Percebi que ainda há uma confusão muito grande não apenas sobre o perfil dos candidatos, mas também sobre correntes de pensamento, e escrevi o livro para ajudar a esclarecer um pouco esses conceitos", afirma Jolivaldo Freitas.

Na publicação, o escritor apresenta um perfil imparcial de todos os candidatos a presidente, seus programas de governo, e apresenta conceitos importantes, sem academicismos, acerca de democracia, nação, república e ideologias. Nele o leitor aprende a diferenciar os conceitos políticos de direita e esquerda, república, federalismo, liberalismo, iluminismo, neoliberalismo, anarcocapitalismo, anarquismo, conservadorismo, progressismo, comunismo, socialismo, populismo, fascismo e nacionalismo, dentre outros.

Há ainda temas altamente discutidos em 2018. Um dos tópicos apresenta o significado de "golpe de estado" ("quando um governo legítimo, oriundo das urnas, é derrubado", de acordo com o livro) e ditadura. Jolivaldo Freitas é autor do best seller "Histórias da Bahia - Jeito Baiano", na oitava edição e com mais de 60 mil exemplares vendidos e de outras obras como "Baianidade", "História da Avenida Sete de Setembro" e "A Engenharia e a história da Bahia", dentre outros.

O livro "Votar em quem", de Jolivaldo Freitas, está à venda exclusivamente pela internet, no site da Amazon e pode ser adquirido no valor de R$ 29,00 pelo link: http://bit.ly/VotarEmQuem

