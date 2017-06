Foto Íntima

A fim de evitar contato muito próximo com o governo golpista de Michel Temer, as mais expressivas lideranças mundiais evitam vir ao Brasil. Reportagem da Agência Ansa, intitulada "Sozinho, ninguém visita Temer", trata do isolamento do presidente brasileiro, rejeitado, conforme indicam pesquisas de opinião, por mais de 80% da população.

por Fernando Soares Campos

Recentemente, o Papa Francisco cancelou a viagem que faria ao Brasil este ano, quando participaria das festividades que comemoram os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, fato considerado milagroso. Ficou claro que o Papa quer apenas evitar a exploração política de sua presença em solo brasileiro, por parte do governo Temer.

Governantes europeus, como Francois Hollande e Angela Merkel vieram à América do Sul mas evitaram vir ao Brasil, provavelmente para manter distância de Michel Temer.

O isolamento de Temer é tão cruel que, mesmo visitando o nosso país, o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro português, Antonio Costa, estiveram entre o Rio de Janeiro e São Paulo, para celebrar o "Dia de Portugal", mas não agendaram encontro com Temer.

Mas, também, "se a montanha não vai a Maomé, vai Maomé à montanha".

Em meio às crises política, econômica e moral que assolam o Brasil, o presidente Temer, o usurpador, viaja à Rússia.

Diga-me com quem andas, e eu te direi se és corrupto ou não.

Cuidado, Putin, a CIA está de olho na foto!

Caso Temer consiga fazer uma foto ao lado de Putin, externando certa intimidade, provavelmente tal imagem será capa da revista TIME, sob o título: "Foto mostra que Putin também é corrupto".