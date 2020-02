Jeremy Irons, nem sexista e nem homofóbico...



A hora é de os homens sexistas ou homofóbicos se desculparem ou negarem terem dito ou escrito alguma coisa nesse sentido.



O ator e presidente do júri da principal competição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, Jeremy Irons, aproveitou a entrevista coletiva do júri com a imprensa, para corrigir a impressão deixada, em outras entrevistas no passado, e que voltaram a circular, negando ser sexista e homofóbico.



Para evitar que o rumor negativo pudesse comprometer o Festival, também conhecido como Berlinale, Jeremy Irons fez uma declaração, transcrita e incluída no site oficial do Festival iniciado ontem e que transcrevemos aqui na íntegra.



"Antes de começarmos a trabalhar seriamente, eu gostaria - não como presidente do júri, mas em nível pessoal - abordar vários comentários que eu supostamente fiz no passado e que ressurgiram em algumas seções da imprensa nas últimas semanas. Eu gostaria de não ter que me demorar com isso, mas não quero que isso continue como uma distração para a Berlinale.



Meus comentários anteriores - já refutados e desculpados - referem-se a três assuntos. Três assuntos que estão muito em nossa mente hoje em dia, e com razão: abuso sexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto.



Permitam-me esclarecer todas as minhas opiniões sobre esses assuntos específicos de uma vez por todas.



Em primeiro lugar, apoio de todo o coração o movimento global para tratar da desigualdade dos direitos das mulheres e protegê-las de assédio abusivo, prejudicial e desrespeitoso, tanto em casa quanto no local de trabalho.



Em segundo lugar, aplaudo a legislação do casamento entre pessoas do mesmo sexo onde quer que tenha sido alcançada, e espero que essa legislação esclarecida continue a se espalhar por mais e mais sociedades.



Terceiro, apoio de todo o coração o direito das mulheres de fazer um aborto, se assim o decidirem.



Esses três direitos humanos são, acredito, etapas essenciais para uma sociedade civilizada e humana, pela qual todos devemos continuar lutando. Há muitas partes do mundo onde esses direitos ainda não existem; onde tais modos de vida levam à prisão e até à morte.



Espero que alguns dos filmes que assistiremos abordem esses problemas, entre muitos outros que enfrentamos em nosso mundo, e espero assistir a filmes da Berlinale deste ano que nos levarão a questionar atitudes, preconceitos e percepções da vida em todo o mundo. como nós sabemos.



Espero que isso tenha colocado meus comentários anteriores na cama. Agradeço por ter vindo esta manhã e agora, vamos continuar com dez dias de investigação e celebração."