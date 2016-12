Saiba qual o procedimento estético que conquistou os famosos

O que Lexa, MC Marcelly, Douglas Sampaio, Rodrigo Sant'Anna, Marcela Barrozo, Rayanne Morais e David Brazil têm em comum? Este e outros famosos frequentam a mesma clínica de estética, a Rio Arte Beleza e Estética. E segundo Saulo Reis, sócio do estabelecimento, o tratamento estético queridinho dos artistas é a Crio Sculpt

O que Lexa, MC Marcelly, Douglas Sampaio, Rodrigo Sant'Anna, Marcela Barrozo, Rayanne Morais e David Brazil têm em comum? Este e outros famosos frequentam a mesma clínica de estética, a Rio Arte Beleza e Estética. E segundo Saulo Reis, sócio do estabelecimento, o tratamento estético queridinho dos artistas é a Crio Sculpt, uma espécie de criolipólise turbinada turbinada e que promete três vezes mais resultados que o método tradicional.

Thiago Freitas

"O Método Crio Sculpt® foi desenvolvido pela Rio Arte exclusivamente para potencializar o resultado de uma Criolipólise tradicional. Modificamos a forma de acoplagem com o protocolo Diamante (afina a Cintura e modela o corpo) e a outra junção ( colabora para o aparecimento dos Gomos Abdominais).Utilizamos uma preparação exclusiva Pré Crio e potencializando o resultado com Pós Crio ( Tratando com os mais avançados equipamentos e tecnologia para conseguir 3X mais resultados que a Crio Tradicional)", explica Saulo.

Thiago Freitas