Coimbra: João Viana apresenta em Coimbra "Our Madness"

A Escola da Noite continua a acompanhar o percurso do realizador português João Viana. Depois de "A Batalha de Tabatô", apresenta esta quarta-feira, 17 de Abril, o filme "Our Madness", uma co-produção internacional rodada em Moçambique, estreada no ano passado e distinguida com o Prémio para Melhor Longa Metragem Portuguesa no Festival IndieLisboa2018. Depois da projecção, há conversa com o realizador.



Lucy está internada num hospício em Moçambique. Sonha com o seu filho Zacaria e o marido Pak, soldado numa zona de guerra ao norte do país. Lucy toca um instrumento musical curioso: a própria cama. Um dia a música passa num programa da Rádio Moçambique e Paulina Marrime, pastora evangélica, vai ao hospital para conhecer a intérprete da canção. Mas Lucy interpreta a visita como uma oportunidade para fugir.

Entre o surreal e o onírico, o filme avança como um poema, densificado pela rigorosa e espantosa fotografia, em branco e preto, de Sabine Lancellin, e pela música original de Pedro Carneiro. O filme - escreveu Luís Miguel Oliveira - é "uma evocação, por vezes sonâmbula, por vezes onírica, de uma 'história geral' africana, dos séculos de colonialismos, das décadas de guerras civis e violência generalizada. A ambiguidade do título ('nossa', de quem?), que também se justifica pelo lugar que serve de ponto de partida narrativo (um manicómio em Maputo), é sobretudo retórica: a 'loucura' é colectiva, é histórica, é de todos, europeus e africanos, colonizadores e (pós-)colonizados."

João Viana, que Manuel Halpern considera ser "dono de um dos mais fascinantes percursos no cinema português contemporâneo", nasceu em Angola em 1966. Trabalhou como assistente de Paulo Rocha e Manoel de Oliveira. Depois das curtas-metragens "A Piscina" (2004) e "Alfama" (2011), realizou a primeira longa-metragem - "A Batalha de Tabatô" - em 2013. "Our Madness", o seu trabalho mais recente, foi seleccionado para um vasto conjunto de festivais em todo o mundo, com destaque para os festivais de Berlim, Madrid, Bruxelas, Curitiba, Cidade do México e Bangkok.

A apresentação em Coimbra, feita em colaboração com a Associação Cena Lusófona, está marcada para as 21h30 e inclui conversa com o realizador no final. Os bilhetes custam 3 Euros e podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Oficinas para crianças e Sábados para a Infância

Na semana que antecede a Páscoa, o TCSB volta a ser ocupado pelas crianças que frequentam as oficinas de teatro e ilustração de Ricardo Kalash e Ana Biscaia. No próximo sábado de manhã, pelas 11h00, os miúdos apresentam ao público o resultado do "trabalho" que estão a desenvolver desde a passada segunda-feira, desta vez em torno da obra do pintor Hieronymus Bosch. A entrada é gratuita!

Programação de 15 a 21 de Abril de 2019

