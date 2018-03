22 filmes brasileiros no Festival de Friburgo

Unicórnio, o filme de Eduardo Nunes, está na competição internacional do Festival Internacional de Cinema de Friburgo, na Suíça. Na competição internacional dos curtas-metragens estão La Flaca, de Thiago Zanato e Adriana Barbosa; e Tanto Faz, de Bernardo Botkay. Vazante de Daniela Thomas; Arábia, de João Dumans e Affonso Uchoa; Boi Neon, de Gabriel Mascaro têm um destaque especial.

Por Rui Martins, do Festival Internacional de Cinema de Friburgo:

O Brasil é o maior convidado deste ano, no Festival Internacional de Cinema de Friburgo, na Suíça. Dos 113 filmes que estão sendo exibidos nestes oito dias, 22 filmes, entre curtas e longas-metragens, são brasileiros.

A relação de Friburgo com o Brasil é antiga, pois foram suíços os fundadores da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa proximidade já existia, em termos de cinema, desde a criação do Festival de Friburgo, em 1986, onde há sempre a presença de diretores, atores e filmes brasileiros.

A comemoração do bi-centenário da fundação de Nova Friburgo inspirou a realização de um documentário contando a criação dessa cidade brasileira, hoje com 200 mil habitantes, por imigrantes suíços de Friburgo. O documentário foi feito pelos alunos do departamento de cinema da ECAL, Escola Cantonal de Arte de Lausanne, orientados pela cineasta suíça Marie-Eve Hildbrand.

Outro documentário sobre Nova Friburgo, em exibição, tem como realizadores o brasileiro Bebeto Abrantes e o suíço Jean-Jacques Fontaine.

Desse mesmo bloco, fazem parte uma série de curtas-metragens de uma dezena de jovens realizadores brasileiros e suíços.

Competição Internacional

O filme Unicórnio, de Eduardo Nunes, faz parte dos filmes selecionados e em exibição dentro da competição internacional.

Na competição internacional dos curtas-metragens estão La Flaca, de Thiago Zanato e Adriana Barbosa; e Tanto Faz, de Bernardo Botkay.

Há um destaque para os filmes brasileiros Arábia, de João Dumans e Affonso Uchoa; Boi Neon, de Gabriel Mascaro; e Vazante, de Daniela Thomas.

O Festival exibe ainda uma seleção de filmes brasileiros de animação para crianças:

Um Lugar Comum, de Jonas de Faria Brandão; Controle Remoto, de Bruno Bask; Paleolito, de Ismael Lito e Gabriel Calegario; Super Plunf, de Camila Kauling Rumpf e Henrique Luiz Pereira; Caminho dos Gigantes, de Alois di Leo; e Brinquedo Novo, de Rogerio Boechat.

Festival de exploração do mundo emergente, Friburgo tem um programa especial este ano para o cinema da Mongólia.

O cineasta Ken Loach é o convidado especial do Festival.

Rui Martins, do Festival Internacional de Cinema de Friburgo, na Suíça.