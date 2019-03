A Escola da Noite: "Cinzas...", de Harold Pinter, no Teatro Garcia de Resende, em Évora

Pedro Rodrigues

A Escola da Noite apresenta a 23 de Março, no Teatro Garcia de Resende, em Évora, o espectáculo "Cinzas...", de Harold Pinter, com encenação de Rogério de Carvalho. A sessão está marcada para as 21h30 e ocorre no âmbito das relações de intercâmbio que o grupo de Coimbra mantém com o Centro Dramático de Évora, companhia residente na histórica sala eborense.



Estreada em 2018, "Cinzas..." é a mais recente criação d'A Escola da Noite e reúne quatro peças de Harold Pinter (1930-2008): "A Black and White" (1959), "Língua da Montanha" (1988), "A Nova Ordem Mundial" (1991) e "Cinza às Cinzas" (1996), que possibilitam uma visão panorâmica do universo do dramaturgo inglês, distinguido em 2005 com o Prémio Nobel da Literatura.



Nestas quatro peças o espectador é confrontado com diferentes situações de opressão e violência - refinada ou brutal; íntima, social ou de Estado; física ou psicológica. Sem referências explícitas a tempos e lugares, elas conduzem-nos a cenários de pobreza, de tortura, de humilhações, de desamparo dos mais fracos perante várias formas de agressão.



Em "A Black and White", duas idosas abrigam-se da cidade grande na leitaria onde diariamente comem a sua sopa e entretêm-se a ver passar os autocarros; em "Língua da Montanha", outras duas mulheres visitam os seus familiares numa prisão política onde são proibidas de falar a sua própria língua; "A Nova Ordem Mundial" torna-nos testemunhas de um interrogatório cuja brutalidade radica exclusivamente nas palavras proferidas frente ao prisioneiro de olhos vendados; "Cinza às Cinzas" convida-nos a entrar numa sala de estar onde um casal de meia idade em conversa doméstica nos desvenda memórias (reais ou imaginárias) de um horror inominável.



Dirigido por Rogério de Carvalho, o espectáculo conta com as interpretações de Igor Lebreaud, Maria João Robalo, Miguel Magalhães, Ricardo Kalash e Sofia Lobo, espaço cénico de Ana Rosa Assunção, Jorge Ribeiro e Rogério de Carvalho, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção, desenho de luz de Jorge Ribeiro e sonoplastia de Rogério de Carvalho e Zé Diogo.



Para o Teatro Garcia de Resende está agendada uma única sessão, que terá lugar a 23 de Março, sábado, pelas 21h30. Os bilhetes custam entre 3 e 6 Euros e podem ser reservados através dos contactos do Cendrev: 266 703 112 / geral@cendrev.com.

A Escola da Noite em digressão

Março de 2019