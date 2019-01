Berlim, quase todos filmes selecionados

A Rosa Azul de Navalis, Querência e Chão são os três filmes brasileiros selecionados pelo Festival Internacional de Cinema de Berlim para a mostra paralela Fórum.



A Rosa Azul de Navalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro, se reporta ao escritor alemão Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, 17712;1801, teólogo, filósofo, poeta, cujo pseudônimo é Novalis, considerado um precursor da literatura moderna. O ambiente é o apartamento em São Paulo, onde vive Marcelo, quarentão, soropositivo, dotado de grande memória, recitando trechos da novela Heinrich von Ofterdingen, numa postura nada convencional: de bruços com o cabo de uma rosa azul, símbolo do romantismo no século XIX, enfiado no anus.



Querência, de Helvécio Marins Jr., é um longametragem rodado nos pampas, onde outro Marcelo rural e nada urbano, sonha em ser animador de rodeios e não tira seu chapéu de vaqueiro.



Chão, de Camila Freitas, trata da luta pela reforma agrária no Estado de Goiás e da oposiçâo do agronegócio aos defensores da agricultura ecológica. Mostra, como numa parábola a queda do governo de esquerda, que nâo criou estruturas para a reforma agrária, substituído pelos conservadores.



O cinema brasileiro tem ainda dois filmes na mostra paralela Panorama.

O primeiro é estou me guardando para quando o Carnaval chegar, de Marcelo Gomes.

Conta que na cidade de Toritama, considerada um centro ativo do capitalismo local, mais de 20 milhões de jeans são produzidas anualmente em fábricas caseiras. Orgulhosos de serem os próprios chefes, os proprietários destas fábricas trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto o carnaval: quando chega a semana de folga eles vendem tudo que acumularam e descansam em praias paradisíacas.



O segundo é Greta, de Armando Praça, cuja sinopse do filme ainda inédito é: Pedro (Marco Nanini), um enfermeiro homossexual de 70 anos, fervoroso fã de Greta Garbo, precisa liberar uma vaga no hospital onde trabalha para Daniela (Denise Weiberg), sua melhor amiga. Para salvar Daniela, ele decide ajudar Jean, um jovem que acaba de ser hospitalizado e algemado por ter cometido um crime. Pedro o ajuda a fugir e esconde-o em sua própria casa até que ele se recupere e nesse período, eles se envolvem afetiva e sexualmente. Essa relação será essencial para que Pedro sobreviva à perda de Daniela, mas também cause mudanças surpreendentes em si mesmo e no modo como ele lida com a solidão.



Na mostra Geraçâo, está o filme Espero tua re(volta), de Elisa capai, um documentário ainda inédito no Brasil, cuja sinópse conta ser um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir do ano de 2015 ocupando escolas estaduais por todo brasil. Acompanhando três jovens do movimento e com imagens de arquivo de manifestações desde 2013, o documentário tenta compreender as ocupações e as suas principais pautas a partir do ponto de vista dos estudantes envolvidos.

Rui Martins