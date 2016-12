Mais forte que o açoite dos feitores

Uma sombra vespertina me contagia

Não se trata de mandar ou não notícias

O único modo de governar cada brecha

Desse tempo falho é interrompendo-o

Minha boca é morada ácida

Quero uma figueira sem pássaros

Para gozar dos frutos e anseios

De querer ser grande

A colher já não cabe no bule

Sua espada já não cabe em meu ventre

E atravessa cortando sua manhã

Perpassa grades

Parte chaves

Assim invisível incorpórea

Vou ao termo

Posto de pé o próprio amor inflamado

Vai a pique

Você se queima

Mas sou eu quem sai ferida



***

Até que a fenda desabe

Movida por invisíveis galopes

Busca agônica pelo divino

Dentro de mim tudo é tão apertado

Espaço de mundo imenso

Onde me sinto cercada

Você carvalho e seiva

Labaredas em trânsito

Fogo incontido lambendo o peito e tudo

Ripa seca enquanto seus gumes

Inscrevem em mim o impossível:

Aquele que não para de se não inscrever

***

De algum modo próximos de algum modo isolados

"Onde não puderes amar não te demores"

Cada um demonstra amor

À sua maneira

Se o meu ressoa em você

Como trovoada

Inverno noite ou relâmpago

Então me amar não deve ser

Trabalho fácil

Enquanto você se esforça

Quero apenas me demorar

Na sua pele

Celebrar nossa fertilidade

Inventar novos modos

De ser no mundo

Lado a lado

Assistir aos teus cabelos secarem

Compartilhando planos e projetos

Imagino que o futuro a dois

Seja uma felicidade irrecusável

Sentimento doce

Que ressoe azul

Solar e morno

Meu amor,

Aproxima-se e vê

Ou as coisas são claras

Ou não são



***

Gaslighting



I

Hoje é dia de festa no céu do útero

Ser deposta do trono

Eletrocutada

Catapultada

De mim



II

Esse amor

Um luxo

Agua translúcida de Bora Bora

Acalenta e aquece

Enquanto me afogo à deriva

Nessa vista linda e estéril



III

Por vezes confiante

Outras tantas catastrófica

Nesse terreno inóspito



IV

Nada me consola e seu toque me causa repulsa

Engulo a colher de sopa levada à boca

Sequer gosto de sopa

Talvez eu goste e não saiba

Talvez odeie

De todo modo permaneço engolindo



V

Contemplo as ilhas da Polinésia

Lágrima após lágrima

Endureço

Seu sorriso me quebra

Até quando?



VI

Me posto exausta em seus lábios

Prenda de gosto agridoce



VII

Se ao menos a língua rompesse a barragem desse oceano

Permaneço inavegável



VIII

Nesse desejo

Reside a promessa

Vindoura

De um gozo

Que a cada vez

É negado



IX

O que em mim se fecha ao seu mais leve toque se te amo?



X

Nem sempre o não demarca o fim

Acendo a lamparina

E permanece escuro



***

Síndrome de Manoel de Barros

Começou no vigésimo quarto aniversário

Apequenei-me de imensidões

Deu furo o meu vazio

Repleta de imanências

Passei a desperdiçar fala

Ocupei-me em desconhecer coisas e seres

Desletrei-me

(Ainda assim chamejava luxúria)

Colecionei desutilidades

Varada de acúmulos

Imprestável para o silêncio

Pessoa apropriada para nadas

Abandonada por dentro e por fora

Preteri ser gente

Pra andar com os bichos

Devotei-me às borboletas que devotam túmulos

Quis ser túmulo

Não sendo pessoa subterrânea

Tentei árvore

Depois ninho

Também não funcionei pra madeira

Ou verso de folha

Tentei pedra

Não fui comum com pedras também

Assumi compostura de água

Me acomodei incolor que é mais que infinito

Haveria de ficar no concluir das águas

Que pra mim tinha sentimento longínquo

Ampliava solidão

De coisa esquecida na terra

***

Um poema para Angélica Freitas

Uma mulher sem qualidades

Cozinha em tramontinas descascadas

Especialista em largar panelas no fogo

Foi abandonada

No 109º dia de casamento

Ao jogar água fervente com sapólio

Na cara do macho escroto

Yasmin Nigri (1990) é carioca, poeta, artista visual e bacharel em filosofia pela UFF, onde atualmente cursa o mestrado na linha de estética e filosofia da arte. Trabalha com mediação educativa em exposições de arte, elabora e ministra oficinas de criação poética, é crítica de arte, integrante e co-fundadora do coletivo feminista Disk Musa, onde trabalha na produção de conteúdos audiovisuais e performance.

Foto: Milton Boeira

