"Simão e o Livro Mágico" | Estreia absoluta no Teatro Villaret | 1 de Dezembro

Simão e o Livro Mágico chega em Dezembro, em estreia absoluta, ao Teatro Villaret e promete levar-nos por uma viagem às histórias da nossa infância.

Simão é um menino que encontra um misterioso livro no sótão e nele descobre uma passagem secreta para o lugar onde vivem todos os heróis e vilões dos contos infantis.

Simão vai embarcar numa inesperada e divertida aventura para ajudar as personagens das histórias de encantar a sobreviverem a uma época em que as crianças deixaram de ler. Ele vai explicar a todos a urgência de voltar a estes livros para que a nossa memória colectiva, que alimenta sonhos há várias gerações através de tantos contos e fábulas, não desapareça. E que melhor forma de manter vivas estas histórias do que recriá-las vezes sem conta, com novas roupagens e novas perspectivas?



Este é o contributo de Simão e o Livro Mágico - um espetáculo vibrante na sua actualidade que olha para personagens centenárias com a curiosidade de quem as vê pela primeira vez e que as apresenta com a intemporalidade que merecem. Nesta cómica epopeia infantil é abordado o tema da perda dos hábitos de leitura como actividade lúdica e a sua substituição pelo consumo fácil dos jogos de vídeo ou das redes sociais. Simão e o Livro Mágico dará a conhecer o Lobo Mau, a Capuchinho Vermelho e a sua Avó, a Branca de Neve e o Pinóquio, de uma forma nunca antes vista... Um espectáculo com 1 hora de duração, onde 5 atores dão vida a 12 surpreendentes personagens.

Simão e o Livro Mágico é uma comédia irreverente que vai surpreender e encantar as crianças e adultos de todas as idades.

FICHA ARTÍSTICA

Texto Mafalda Santos e Francisco Martiniano Palma

Encenação Mafalda Santos

Cenografia Nuno Markl

Designers/Coloristas Rafael Cavaco (Santa Fé Orange) e Marisa Silva

Direcção Musical e Arranjos Tó Carvalho

Desenho de Luz Rui Braga

Figurinos Alexandrina Brito

Co-Produção Show Bees e Força de Produção



COM Mafalda Santos, Vítor Emanuel, Telmo Mendes, Sílvia Marques, João Pedro Barata.



TEATRO VILLARET, LISBOA

A partir de 1 de Dezembro | Sábados às 11h

Bilhetes: 10€ ( preço unitário) | 26 € (pack família, 3 bilhetes)

Bilhetes já à venda na Ticketline, Fnac, bilheteira do teatro e locais habituais.

Teresa Sequeira