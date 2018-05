Moonspell dão concerto extra na Amadora

O popular agrupamento musical Moonspell, que foi fundado quando os seus membros residiam ainda na Damaia (actual Freguesia das Águas Livres) e desde então obteve um enorme reconhecimento internacional, irá levar a cabo um concerto extra na promoção do seu primeiro disco integralmente cantado em língua portuguesa, "1755", no dia 20 de Maio no Cineteatro D. João V na Amadora pelas 17:00.

Flávio Gonçalves, Pravda.ru

Os Moonspell foram fundados na Damaia, Amadora, há mais de vinte e cinco anos e desde então conseguiram tornar-se internacionalmente reconhecidos, levando o metal lusitano em longas digressões por toda a Europa, Estados Unidos da América, América do Sul e além. Em Novembro de 2017 lançaram pela Napalm Records aquele que constitui o seu primeiro registo inteiramente em língua portuguesa, "1775", cuja temática incide exclusivamente sobre o trágico terramoto de Lisboa.

Em Março de 2018 os Moonspell viram também chegar ao grande público a sua primeira biografia da autoria de Ricardo S. Amorim, intitulada "Lobos Que Foram Homens" e editada pelas edições Saída de Emergência, subtitulada "A História dos Moonspell" e com direito a prefácio de Dani Filth, dos britânicos Cradle Of Filth.

"Com mais de vinte e cinco anos de carreira, os Moonspell são a banda portuguesa mais internacional de sempre, e toda a sua história é agora contada pela primeira vez. Mais do que uma simples biografia de banda, 'Lobos Que Foram Homens' é o dissecar de uma carreira feita de riscos e conquistas, e em que se revelam factos até aqui inteiramente desconhecidos do público.

Com depoimentos de todos os seus actuais e antigos elementos, bem como de diversos colaboradores e membros de outras bandas de referência, esta é uma história contada sem filtros, com todos os ossos à mostra. Acedendo ao círculo íntimo dos Moonspell, o autor explora os seus sucessos e tribulações, mas com o foco direccionado para o lado pessoal e humano das suas relações, que nem sempre foram fáceis, tornando Lobos Que Foram Homens num retrato essencial para compreender o fenómeno Moonspell".Podemos ler no portal da Saída de Emergência.

A editora conhecida pelos volumes de fantasia e ficção científica da colecção "Bang!" tem apostado em obras biográficas dedicadas às sonoridades mais pesadas do panorama musical português, como "Quadro de Honra" (Saída de Emergência, 2016).

Os bilhetes para o concerto extra no Cineteatro D. João V estão à venda desde dia 16 de Maio nas bilheteiras dos Recreios da Amadora (4.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00) e no próprio Cineteatro D. João V (Sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 até ao início do espetáculo). O preço normal é de 10€, havendo um desconto de 50% para portadores dos Cartão 65+ e Cartão Jovem Municipal.

