Em qual 'presidente" americano você vota?

Duas séries americanas, disponíveis no Netflix, têm o mesmo tema: um hipotético presidente dos Estados Unidos enfrentando problemas políticos e pessoais, Kevin Spacey, no papel de Francis Underwood, em House of Cards e Kiefer Sutherland, como Tom Kirkman, em Designated Survivor.

Fora essa semelhança inicial, as histórias seguem linhas bem opostas. Enquanto em House of Cards, Francis é totalmente amoral, fazendo qualquer negócio para se tornar presidente e depois se manter no cargo, desde as chantagens mais explicitas, até o assassinato de possíveis testemunhas de suas barganhas; Tom, em Designated Survivor é extremamente ético, compondo aquele tipo que Hollywood difundiu pelo mundo do sujeito patriota e defensor dos valores familiares tradicionais da sociedade americana.

Em House of Cards, inspirado num romance de Michale Dobby, Francis Underwood é um bissexual, que tolera que sua mulher tenha um amante que vive dentro da Casa Branca, o que certamente não faz parte da imagem que o americano médio gostaria de ter do seu presidente.

Já em Designated Survivor, Tom Kirkman, é um modelo de virtudes americanas, bem casado, pai de dois filhos, sempre disposto a fazer um discurso em defesa do american way of l life.

As duas mulheres acompanham os maridos em seus valores. Claire Underwood, interpretada por Robin Wright, é tão inescrupulosa e maligna como o marido, enquanto Alex Kirkman é uma boa mãe, que apesar de ser inteligente e independente, compreende que como mulher do Presidente, deve guardar suas opiniões para si.

Em suma, o casal Underwood é completamente amoral e o casal Kirman, totalmente careta. Talvez até por isso mesmo, House of Cards, que já completou cinco temporadas, é uma série interessante, que você assiste com a máxima atenção, sempre a espera de uma nova sacanagem de Francis Underwood, enquanto Designated Survivor, na segunda temporada, é chata e arrastada, dividida entre uma trama inverossímil e mal construída e os discursos patrióticos de Tom Kirman

A série com Kiefer Sutherland deve terminar nessa segunda temporada, enquanto a de Kevin Spacey está agora num impasse. Depois do episódio público em que ele foi denunciado como um predador sexual, os roteiristas tratam de escrever um novo roteiro, onde ele deverá "morrer fora de cena", só que o contrato de Kevin Spacey impede a sua exclusão da série como pretendem os produtores.

Dos dois "presidentes", certamente a maioria dos americanos escolheria Tom Kirman e os brasileiros?



Marino Boeira é jornalista, formado em História pela UFRGS



