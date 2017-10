Novas viagens para o Inferno a partir do TCSB

"Embarcação do Inferno" volta esta semana ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. A co-produção entre A Escola da Noite e o Cendrev assinala os 500 anos da primeira apresentação da mais conhecida peça de Gil Vicente. Nesta reposição estão previstas seis sessões para o público em geral e uma dezena de sessões especiais para escolas.

"Flores de Livro" é a proposta da semana nos Sábados Para a Infância no TCSB.



EMBARCAÇÃO DO INFERNO

Estreado em Évora em Outubro do ano passado e depois de ter visitado mais seis cidades portuguesas, "Embarcação do Inferno" volta agora a Coimbra, onde inicia a segunda fase da sua circulação nacional. O espectáculo é co-encenado pelos directores artísticos das duas companhias e junta em palco oito actores dos dois grupos (e alguns bonecos): Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) e Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite).



Numa altura em que se comemoram os 500 anos da sua primeira apresentação e da sua primeira publicação (2016-2018), A Escola da Noite e o Cendrev, ambas com um longo e aprofundado trabalho em torno do reportório vicentino, decidiram montar o grande clássico do teatro português, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". O espectáculo é um convite ao público para que volte a olhar para a peça e a confrontar-se com tudo o que ela continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois. No programa do espectáculo, José Augusto Cardoso Bernardes, consultor científico do projecto, afirma: "pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer".



Como é marca habitual das duas companhias, o espectáculo apresenta o texto na íntegra (na versão fixada por Paulo Quintela, na década de 50 do século XX), com uma abordagem cénica contemporânea. Da equipa artística do espectáculo fazem ainda parte João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano (cenografia), Ana Rosa Assunção (figurinos e bonecos), António Rebocho (luz) e Luís Pedro Madeira (música).



Espectáculos para escolas e digressão nacional

Para além das seis sessões para o público em geral (de 21 a 29 de Outubro, de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00), estão marcadas (e praticamente esgotadas) mais 10 sessões especiais para o público escolar (de 18 a 27 de Outubro, de quarta a sexta, às 11h00 e às 15h00). Para estas sessões efectuaram já a marcação quase duas dezenas de escolas ou agrupamentos da região centro, sendo já mais de 1.300 os alunos e professores com "viagem marcada" nesta tão especial embarcação.

Logo a seguir a Coimbra, o espectáculo rumará à Figueira da Foz (Centro de Artes e Espectáculos, 3 e 4 de Novembro), a Évora (Teatro Garcia de Resende, 9 a 19 de Novembro) e a Castelo Branco (Cine-Teatro Avenida, 23 e 24 de Novembro). No início de 2018, a barca vicentina passará pelo Porto, numa temporada de cinco dias no Teatro Carlos Alberto, entre 17 e 21 de Janeiro.



FLORES DE LIVRO NOS SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

No habitual espaço reservado aos mais novos no TCSB, A Escola da Noite acolhe no próximo Sábado, dia 21 de Outubro, uma nova sessão da iniciativa "Flores de Livro - leitura de contos para a infância", dinamizada por Cláudia Sousa. No ambiente calmo e intimista do Bar/Livraria do Teatro, as crianças (e os adultos que as quiserem acompanhar) vão poder ouvir novas histórias, seleccionadas a partir dos livros que a animadora sócio-educativa sempre traz na sua mala. A iniciativa dura cerca de 45 minutos e privilegia o contacto directo das crianças com o livro, também enquanto objecto. No final, os participantes são convidados a fazer desenhos inspirados nas histórias que ouviram (com materiais fornecidos pela companhia) e podem requisitar livros para levar para casa, gratuitamente. Os bilhetes custam 5 Euros (adulto + criança) ou 3 Euros (bilhete individual). Podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

