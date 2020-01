Cargaleiro apresenta «A Essência da Cor» no Seixal

A exposição «A Essência da Cor» será inaugurada esta quinta-feira na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, em Arrentela, concelho do Seixal. A entrada é livre.

Créditos/ Galeria dos Prazeres

A Câmara Municipal do Seixal informa numa nota à imprensa que a exposição, que será inaugurada amanhã, pelas 16h, é uma oportunidade de conhecer um conjunto de serigrafias e litografias de Manuel Cargaleiro.

OFICINA DE ARTES MANUEL CARGALEIRO

Projecto arquitectónico da autoria do arquitecto Siza Vieira, a Oficina de Artes tem por objectivo promover a arte contemporânea, em particular a obra do mestre, assim como as colecções da Fundação Manuel Cargaleiro.

A par das obras do artista de 92 anos, reconhecido nacional e internacionalmente, a presença de mantas de retalhos (patchwork) da artesã Ermelinda Cargaleiro, mãe do autor, «ajudará os visitantes a perceber e a descobrir a sua primordial influência e fonte de inspiração».

«As composições geométricas e movimentos cromáticos existentes nestas peças serão apropriadas pelo mestre nas suas obras pictóricas e nos seus poemas pincelados e ritmados», lê-se no texto.

A exposição «A Essência da Cor» vai estar patente na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, na Quinta da Fidalga, em Arrentela, até 27 de Dezembro.

Foto: Galeria dos Prazeres

