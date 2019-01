"A infância da arte / A arte da infância"

Numa perspectiva psicopedagógica, "A infância da arte / A arte da infância" privilegia a arte de imaginação criativa, estabelecendo analogias formais, cromáticas e simbólicas entre a criança, o "primitivo", o naϊf, a arte psicopatológica e o artista contemporâneo.

Novo livro por Dalila d'Alte Rodrigues

Realça a importância da formação inicial na origem da personalidade humana, salientando o respeito pela autenticidade da expressão livre e criativa. ("Por muito rudimentar que seja, a expressão livre, revela um grau de autenticidade que supera a mais hábil e inteligente cópia - Arno Stern).

Nesta perspectiva, sublinha a importância do conhecimento psicológico e da sensibilização estética por parte dos professores nos vários graus de Ensino.

Contrariando formas convencionais e ultrapassadas de representação, propõe o contacto com a arte contemporânea e a descoberta de novas linguagens, através técnicas desbloqueadoras, que estimulam a criatividade e proporcionam a auto-estima. Salienta o entendimento da obra de arte entre o consciente e o inconsciente, a razão e o instinto, o real e o imaginário, o objectivo e o subjectivo, o visível e o invisível, o conhecido e o desconhecido; o inesperado, o que só existe e surpreende através da Arte.

A Arte inquieta, fascina, inspira sentimentos elevados de Amor, Liberdade e Poesia. Não se contenta com o mero exibicionismo de técnicas ou habilidades, de fácil efeito e aplauso. Numa perspectiva construtiva e psicopedagógica, a autora propõe uma atitude dialogante, capaz de proporcionar o confronto de ideias divergentes, em favor de uma mais profunda concepção da arte e da vida, nos seus múltiplos aspectos. No âmbito da Educação Artística/Artes Plásticas, este livro dirige-se aos pais, educadores, professores de todos os graus de Ensino, estudantes de Artes e público em geral.

Em 482 páginas profusamente ilustradas a cores, de fácil leitura, o livro mostra, numa perspectiva psicopedagógica, uma selecção da Arte Portuguesa e Internacional, onde as imagens acompanham a par e passo o texto. Com o objectivo de divulgar esta 3a edição, a autora encontra-se disponível para a realização de workshops (teoria e prática), acções pontuais de formação, conferências ou ateliês, no âmbito da Educação Artística / Artes Plásticas.

"O livro de Dalila d'Alte Rodrigues é de grande qualidade e interesse. A autora percorre, com sensibilidade e inteligência, a história da criação artística a longo dos séculos, relacionando-a com as temáticas da infância e da Educação.

O diálogo entre "A infância da arte" e "A arte da infância" é ilustrado pelo título, dando origem a uma obra fundamental para o conhecimento artístico e para o trabalho de educadores e de professores, desde Jardim-de-infância até ao ensino superior. Durante a sua leitura muitas vezes me recordei de Virgílio Ferreira:

"No imaginário é que é tudo e o real é uma procura para se encontrar com ele". Dalila d'Alte Rodrigues leva-nos pelos caminhos da fantasia e da imaginação, pela espontaneidade e pelo rigor da criação, sugerindo novas ideias e interpretações sobre as relações entre a arte e a infância. Com excelente apresentação gráfica, esta obra de divulgação e de apoio à formação, merece ser reconhecida como um trabalho de referência no campo da arte, da pedagogia e da cultura." Lisboa, 12 de Fevereiro de 2013 António Sampaio da Nóvoa, Reitor da Universidade de Lisboa.

(António Sampaio da Nóvoa, Doutor em Ciências da Educação, hoje Embaixador de Portugal na UNESCO)

"A infância da arte / A arte da infância" encontra-se à venda nas livrarias Portuguesas: Almedina, Bulhosa, Bertrand, Barata, Lello, FNAC e Wook / Internet (livro representado na Biblioteca Gulbenkian em Paris). Editora: "Fundação Caixa Agrícola do Noroeste", Viana do Castelo, Portugal,

Nota da autora

Email: geral@fcan.pt Dalila d' Alte Rodrigues daliladalte@gmail.com Em suma: Trata-se de um livro de apoio à Educação, no campo da Arte, da Pedagogia e da Cultura. Dirige-se a Educadores, Professores e Estudantes de Artes / História d da Arte / Artes Plásticas, numa perspectiva psicopedagógica. Boa leitura! Quando puder, envie-me, por favor, o seu feedback Dalila