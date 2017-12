O destino é um jogo e a vida requer destreza para se tornar um bom jogador

A maioria das pessoas acreditam que percorremos um caminho já definido por uma força superior, independente de religião, outros acreditam que nós mesmos somos donos de nosso destino de acordo com as nossas escolhas, o chamado livre arbítrio. Porém, o que ninguém espera e nunca está preparado são pelas drásticas mudanças que repentinamente acontecem, num piscar de olhos em nossas vidas e muito menos que essas transformações possam ser causadas por alguém que nunca vimos.

Por Renisse Ordine

Mas, como estamos sujeitos a tudo nesse mundo, as vidas se cruzam, os destinos ficam em paralelo, um ato cometido por um desconhecido causa um efeito dominó e podemos ser peça desse jogo e perder, da noite para o dia, o nosso alicerce.

O livro Correntes Paralelas, da escritora brasileira Lilia Figueiredo, mostra as mudanças drásticas ocorridas na vida do casal Melinda e Cristofer Grenet, que vivem felizes as suas vidas, de acordo com suas escolhas, até um ato insano cometido por um filho de juiz, Antonio Sestini, modificar tudo o que parecia intacto, não somente na vida do casal, como também de outros personagens, que vão se unindo nesse romance.

As reviravoltas acontecem a todo instante e Melinda se vê presa em outro lugar no estrangeiro, especificamente em Cruzalba, em meio a uma floresta, em companhia de desconhecidos, porém somente a eles poderia recorrer para se livrar daquela confusão que não tinham o conhecimento do porquê de ela estar envolvida. Os personagens Marcus, Sereno, Dante, Jeff, Rick e Bô serão seus amigos ou inimigos?

Como uma corrente, cada elo é fundamental. A falha de um elemento coloca em risco a unidade inteira, e isso vale para os integrantes ocasionais. (Trecho do livro).

Com destreza, Melinda procura enfrentar os desafios que são involuntariamente impostos nesse novo cotidiano e, tendo assim, uma nova percepção de sua força interior. Até esse momento ela não tinha conhecimento do que era capaz de fazer e enfrentar.

O livro Correntes Paralelas vai além da aventura, é um romance inesperado e transformador, traz a reflexão da mudança: de que nem sempre vivemos de acordo com o que queremos e planejamos.

Uma simples pessoa atravessando a rua ou lendo um livro pode ser o agente modificador de toda a sua vida e vocês podem nunca se encontrar...

"O bordão a vida é minha, ninguém tem nada com isso revela-se falso: os atos influenciam não só quem está próximo, mas também quem estão distantes, mesmo desconhecidos". (John Donne)

"Correntes paralelas", romance. Autora: Lilia Figueiredo, 228 págs., R$ 42,00, 2017.

Link para compra: http://bit.ly/correntes_paralelas_romance

E-mail: vendas@editorapenalux.com.br

SOBRE A AUTORA

Lilia Figueiredo é natural de Belém do Pará e formada em Medicina pela UFPA. Morou muitos anos no Rio de Janeiro e uns outros poucos no exterior. Na volta ao Brasil, a família aportou em São Paulo, seu lar atual, onde segue exercendo a medicina, e lendo e escrevendo nas horas de lazer.

Enfeitiçada pelos livros desde jovem, assanhava-lhe a ideia de se ver do outro lado das páginas, até que resolveu dar forma ao sonho. Correntes Paralelas é sua primeira obra publicada.

Renisse Ordine é colunista literária, escritora e membro da ACLA (Academia Cachoeirense de Letras e Artes) e IEV (Instituto de Estudos Valeparaibanos). Graduada em Letras e apaixonada pelo mundo das histórias que vêm dos livros e do cotidiano.